Рекламодателям «Авито» доступны новые таргетинги на аудиторию, которая совершает покупки в сегментах с высокой доходностью

Команда «Авито AdTech» расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.
Данный вид таргетинга может быть полезен автомобильным брендам, застройщикам или магазинам брендовой одежды, обуви или аксессуаров. Например, за 9 месяцев 2025 года более трети пользователей платформы «Авито Авто» интересовались — то есть запрашивали контакты продавцов — новыми автомобилями стоимостью более 3 млн рублей.
Настроить таргетинг на высокодоходную аудиторию можно в несколько кликов. Достаточно нажать на кнопку «Создать кампанию» в кабинете «Авито Рекламы», определиться с типом кампании и моделью оплаты, задать сроки и бюджет, а затем выбрать характеристики «Высокий» или «Премиум» в блоке «Аудитория».