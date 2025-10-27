Top.Mail.Ru

Рекламодателям «Авито» доступны новые таргетинги на аудиторию, которая совершает покупки в сегментах с высокой доходностью

Александр


Команда «Авито AdTech» расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.

Раньше в кабинете были доступны стандартные для рекламного рынка таргетинги по доходу. Новый инструмент дополняет существующую сегментацию. С помощью новых таргетингов компании, которые продают премиальные товары и услуги, могут эффективнее рекламировать дорогую продукцию.

Данный вид таргетинга может быть полезен автомобильным брендам, застройщикам или магазинам брендовой одежды, обуви или аксессуаров. Например, за 9 месяцев 2025 года более трети пользователей платформы «Авито Авто» интересовались — то есть запрашивали контакты продавцов — новыми автомобилями стоимостью более 3 млн рублей.
 
Настроить таргетинг на высокодоходную аудиторию можно в несколько кликов. Достаточно нажать на кнопку «Создать кампанию» в кабинете «Авито Рекламы», определиться с типом кампании и моделью оплаты, задать сроки и бюджет, а затем выбрать характеристики «Высокий» или «Премиум» в блоке «Аудитория».
Комментарии

+20
myname32
деньги жрет как бульдозер, а толку нет от их рекламы
час назад в 17:05
#
tellurian
+2687
tellurian
Продаж особо нет.
У перекупов часто низкие цены, но по факту пишешь и таких цен уже нет. Товар мол кончился. Объявления спустя время пропадают.
2 минуты назад
#