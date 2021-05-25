





ASUS зарегистрировала в базе Европейского Экономического Сообщества (EEC) целых 111 новых видеокарт, что можно назвать в некоторой степени рекордом. Обычно производители регистрируют по одной-две линейки видеокарт, но ASUS решила обновить все линейки, к тому же представив новые решения.Можно отметить, что в базе есть новые видеокарты RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, которые Nvidia скорее всего представит к концу месяца. Причем доступны они будут во множестве вариантов: серия ROG STIRX LC с водяным охлаждением, серия GUNDAM, вдохновленная аниме, а также ROG STRIX WHITE и традиционные ROG STRIX. Кроме того, некоторые линейки содержат по три модели (без разгона, с разгоном и Advanced). Также будут и более простые версии TUF и Turbo (с «турбиной»).Кроме того, ASUS отдельно представила видеокарты V2, то есть второй версии. Скорее всего, так компания маркирует модели Lite Hash Rate (LHR), которые имеют аппаратную и программную защиты от майнинга эфира. Такой антимайнинговый механизм получили все линейки всех уже выпущенных моделей видеокарт, начиная от RTX 3060 и заканчивая RTX 3090.Кроме того, компания не отворачивается от майнеров — в списке можно заметить решения ASUS CMP 30HX, 40HX, 50HX и 90HX. Судя по всему, это видеоускорители для майнинга: они не имеют видеовыходов и не могут похвастаться долгой гарантией, зато нет никаких ограничений при добыче криптовалют. Что касается даты выхода всего нового «зоопарка» видеокарт, то модели с антимайнинговым механизмом должны появиться в продаже уже в июне.