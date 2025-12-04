Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка

Компания Apple выпустила предрелизную версию iOS 26.2 и iPadOS 26.2, а значит в течение нескольких дней будет представлена финальная сборка для всех пользователей. Она принесет довольно много новых функций и настроек — некоторые из них исправляют детские болячки оригинальных iOS 26 и iPadOS 26.
- Локскрин. Теперь вы сможете настраивать внешний вид часов, регулируя степень прозрачности и матовости с помощью ползунка. Также «стекло» можно отключить вовсе. Внешний вид iPhone довольно существенно меняется.
- Оценка сна. В версиях 26.2 Apple скорректировала диапазоны для функции «Оценка сна», представленной ранее в этом году. Новые показатели «Оценки сна» лучше соответствуют самочувствию людей после ночного сна.
- Пароли. Теперь можно управлять списком веб-сайтов, на которых пароли не сохраняются при входе.
- Freeform. Появилась поддержка таблиц.
- Напоминания. Приходит новая опция, позволяющая срабатывать будильнику при наступлении срока действия напоминания. Чтобы настроить будильник, включите опцию «Срочно» при создании напоминания.
Фото: MacRumors
- Анимация системы. Для всплывающих меню по всей iOS завезли новую анимацию, которая наконец стала похожа на продемонстрированную на WWDC 25.
- Подкасты. Три новых фичи: автоматически создаваемые главы, возможность просмотра упоминаний других подкастов в расшифровке и плеере, а также доступ к ссылкам, упомянутым в подкасте на странице эпизода.
- AirDrop. В коде iOS 26.2 есть упоминание нового типа авторизации «дружественных» устройств на следующие 30 дней. Сама функция в системе пока не появилась.
- Оповещения. Теперь при входящих уведомлениях мерцать может не только вспышка камеры, но и весь дисплей. Использовать их можно одновременно.
- Многооконность. В iPadOS 26.2 вернули режим Slide Over, теперь можно вытаскивать приложения из Dock и окна автоматически подстраиваются. Как это работает, мы показывали вот тут.
Ожидается, что iOS 26.2 и iPadOS 26.2 выйдет в релиз в начале следующей недели.