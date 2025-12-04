Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка

Олег
iOS 26.2

Компания Apple выпустила предрелизную версию iOS 26.2 и iPadOS 26.2, а значит в течение нескольких дней будет представлена финальная сборка для всех пользователей. Она принесет довольно много новых функций и настроек — некоторые из них исправляют детские болячки оригинальных iOS 26 и iPadOS 26.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

  • Локскрин. Теперь вы сможете настраивать внешний вид часов, регулируя степень прозрачности и матовости с помощью ползунка. Также «стекло» можно отключить вовсе. Внешний вид iPhone довольно существенно меняется.
  • Оценка сна. В версиях 26.2 Apple скорректировала диапазоны для функции «Оценка сна», представленной ранее в этом году. Новые показатели «Оценки сна» лучше соответствуют самочувствию людей после ночного сна.
  • Пароли. Теперь можно управлять списком веб-сайтов, на которых пароли не сохраняются при входе.
  • Freeform. Появилась поддержка таблиц.
  • Напоминания. Приходит новая опция, позволяющая срабатывать будильнику при наступлении срока действия напоминания. Чтобы настроить будильник, включите опцию «Срочно» при создании напоминания.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 
  • Анимация системы. Для всплывающих меню по всей iOS завезли новую анимацию, которая наконец стала похожа на продемонстрированную на WWDC 25.
  • Подкасты. Три новых фичи: автоматически создаваемые главы, возможность просмотра упоминаний других подкастов в расшифровке и плеере, а также доступ к ссылкам, упомянутым в подкасте на странице эпизода.
  • AirDrop. В коде iOS 26.2 есть упоминание нового типа авторизации «дружественных» устройств на следующие 30 дней. Сама функция в системе пока не появилась.
  • Оповещения. Теперь при входящих уведомлениях мерцать может не только вспышка камеры, но и весь дисплей. Использовать их можно одновременно.
  • Многооконность. В iPadOS 26.2 вернули режим Slide Over, теперь можно вытаскивать приложения из Dock и окна автоматически подстраиваются. Как это работает, мы показывали вот тут.

Ожидается, что iOS 26.2 и iPadOS 26.2 выйдет в релиз в начале следующей недели. 

3
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Apple пошла на новую хитрость, чтобы вы наконец установили iOS 26. Будьте внимательны
Такой будет iOS 27. Нравится?
Такую iOS вы точно себе захотите. Прокол Apple позволил установить iPadOS на iPhone

Рекомендации

Рекомендации

Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ
В России стартует производство «Волги» нового поколения. Наконец забудем про «китайцев»?
«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии