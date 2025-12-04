Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка

Компания Apple выпустила предрелизную версию iOS 26.2 и iPadOS 26.2, а значит в течение нескольких дней будет представлена финальная сборка для всех пользователей. Она принесет довольно много новых функций и настроек — некоторые из них исправляют детские болячки оригинальных iOS 26 и iPadOS 26.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides