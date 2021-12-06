Популярный блогер MrBeast воссоздал «Игру в кальмара» в реальной жизни, повторив почти все испытания, показанные в сериале, но с поправкой на то, чтобы обойтись без гибели участников. Победитель, дошедший до финала, получил от него приз — 456 тысяч долларов (в оригинале было гораздо больше — 45,6 млрд вон или 38,5 млн долларов США).
У MrBeast более 83 миллионов подписчиков, поэтому видео не могло не оказаться популярным, но даже сам блогер вряд ли мог предсказать, насколько оно будет успешным. За неделю с момента выпуска видео "$456,000 Squid Game In Real Life!" набрало более 152 миллионов просмотров, а число лайков превысило 11 миллионов. Дизлайки, как мы знаем, YouTube с недавнего времени не показывает, но вряд ли их было много, поскольку ролик действительно получился хорошим.
MrBeast одел участников игры и надсмотрщиков в ту же одежду, какая была у героев в сериале, но правила были слегка переделаны, чтобы не давать преимущества тем, кто посмотрел «Игру в кальмара» и знает, какие там были испытания и какой стратегии нужно придерживаться. Финальную схватку тоже заменили на гораздо менее жестокую.
Сериал «Игра в кальмара», вышедший на Netflix, стал одним из самых популярных в мире — за месяц его посмотрело более 111 миллионов человек в 80 странах мира (без учёта просмотров на пиратских ресурсах). Ремейк стал популярнее самого сериала и продолжает обгонять его день за днём.
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