Renault представила страшненький электрокар за 2 млн рублей. Берем?

Олег

Twingo
Фото: Pinterest


Автоконцерн Renault представила полностью электрический автомобиль с приемлемой стоимостью. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, для выпуска EV-новинки компания взяла за основу модель Twingo 1992 года и провела рестайлинг. Целью было создать компактный городской автомобиль на полностью электрической тяге. В результате получился неоднозначный на вид «лягушонок» Renault Twingo EV.

Twingo
Фото: Renault

Электрокар построен на свежей платформе AmpR Small — на ней же будут выпущены электрические Renault 5 и Renault 4. Французский бренд называет Twingo EV прямым конкурентом китайским электромобилям и заявляет, что новинка будет идеально подходить для тесных городских улиц, где не пройдет любой другой автомобиль побольше.

Кузов Twingo EV очень похож на оригинальную модель 1992 года, при этом оптика и пятидверная конструкция существенно меняют его внешний вид. Отверстия воздухозабора на капоте теперь отвечают за отображение уровня заряда. Несмотря на редизайн, «внешка» новинки остается довольно странной и понравится далеко не всем.

Renault Twingo EV поступит в продажу в 2026 году, его цена стартует с $22 тысяч, что по текущему курсу составляет чуть меньше 2 млн рублей. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+4816
tellurian
У нас будет всё 4 млн с нашими налогами и пошлинами.
Сегодня в 12:18
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Mers
+4688
Mers
Не люблю дизайн Рено, но получилось стильненько.
Сегодня в 12:26
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