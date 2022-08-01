Россия Renault Автомобили

Renault внезапно вернулась и продает авто очень хитрым способом

Олег

Renault


Французский автоконцерн Renault возобновил сотрудничество с Россией и начал продавать автомобили. Об этом рассказал профильный сайт «Автовзгляд».

Напомним, что ранее компания Renault Russia прекратила свою деятельность на территории России: автомобили перестали продаваться, а завод компании был передан мэрии Москвы на довольно странных условиях. Казалось, что в России больше не будет официальных продаж компании, но что-то изменилось.

Согласно источнику, Renault внезапно возродила свой офис и дилерскую сеть в Беларуси. Автоконцерн начал поставлять туда машины румынской, корейской и французской сборки и продавать их россиянам. Любопытно, что при покупке гражданин РФ получает все необходимые документы для постановки автомобиля на учет в России.

Поскольку у РФ и Беларуси общее торговое пространство, россиянин может без труда купить машину в Беларуси, приехать на ней в Россию и поставить на учет в ГИБДД. Кроме того, благодаря такому сотрудничеству двух стран, гарантийные обязательства Renault относительно проданных в Беларуси авто распространяются и на РФ.

Помимо самой возможности купить автомобиль, россияне могут привычным образом выбрать желаемые опции и конфигурацию. В продаже в Беларуси сейчас есть пять моделей авто: Logan Stepway, Duster, Kaptur, Arkana и Koleos. 



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Источник:
Автовзгляд
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Комментарии

+249
ya_apple
Не понимаю, чем так отличается Беларусь от России, что там они решили остаться, а тут — нет. Или они забыли рассказ про «а я вам сейчас покажу откуда готовилось…»?
Сегодня в 10:57
#
saintmaybach
+926
saintmaybach ya_apple
Нет. Просто батька им рассказал откуда на Рено будет готовиться нападение ))
Сегодня в 11:13
#
+452
AndVlaZ
За Рено ехать в Беларусь? Кому это надо?
2 часа назад в 12:36
#
+3793
Gabriel
Это говорит лишь о том что решение Рено об уходе с российского рынка было принято не самостоятельно, а под давлением.
час назад в 14:24
#
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