Renault внезапно вернулась и продает авто очень хитрым способом

Французский автоконцерн Renault возобновил сотрудничество с Россией и начал продавать автомобили. Об этом рассказал профильный сайт «Автовзгляд».
Напомним, что ранее компания Renault Russia прекратила свою деятельность на территории России: автомобили перестали продаваться, а завод компании был передан мэрии Москвы на довольно странных условиях. Казалось, что в России больше не будет официальных продаж компании, но что-то изменилось.
Согласно источнику, Renault внезапно возродила свой офис и дилерскую сеть в Беларуси. Автоконцерн начал поставлять туда машины румынской, корейской и французской сборки и продавать их россиянам. Любопытно, что при покупке гражданин РФ получает все необходимые документы для постановки автомобиля на учет в России.
Поскольку у РФ и Беларуси общее торговое пространство, россиянин может без труда купить машину в Беларуси, приехать на ней в Россию и поставить на учет в ГИБДД. Кроме того, благодаря такому сотрудничеству двух стран, гарантийные обязательства Renault относительно проданных в Беларуси авто распространяются и на РФ.
Помимо самой возможности купить автомобиль, россияне могут привычным образом выбрать желаемые опции и конфигурацию. В продаже в Беларуси сейчас есть пять моделей авто: Logan Stepway, Duster, Kaptur, Arkana и Koleos.