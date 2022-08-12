+19
Решается дальнейшая судьба «Яндекса»
Александр Кузнецов —
По данным Bloomberg, российские власти решают, что делать с компанией «Яндекс». Её основателю и крупнейшему акционеру Аркадию Воложу якобы предложено отказаться от своей доли акций, а саму компанию хотят вывести из нидерландской юрисдикции и перерегистрировать в России.
В переговорах участвует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (его сын Владимир Кириенко возглавляет VK Group) и глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Стороны сделки заинтересованы в сохранении бизнеса «Яндекса» в России в неизменном виде, но они хотят передислоцировать головную компанию из Нидерландов, которые считаются недружественным государством по отношению к России.
Волож, как пишет Bloomberg, готов передать принадлежащие ему акции нидерландской компании Yandex N.V. в обмен на интеллектуальную собственность, которая необходима для развития бизнеса за пределами России. Он планирует развивать в других странах направления, связанные с беспилотными автомобилями, роботами, облачными сервисами и образованием. В настоящее время около двух тысяч сотрудников «Яндекса» уехали из России, они могут стать ядром для новой компании, которую собирается организовать Волож. По данным «Коммерсанта», «Яндекс» (или отделившаяся от него компания) планирует перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+19
+129
Этот плагиатор быстрее всех внедрил систему подписок «все в одном» и только потом все остальные спохватились. Этот плагиатор тоже в числе первых, не говорю что первый, вышел на рынок умных колонок и только следом Apple. Этот плагиатор впервые выпустил голосовой перевод видео. Яндекс очень крутая компания, скули дальше
час назад в 21:49
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+3785
Яндекс это актив который представлен на западном рынке, он имеет стоимость, а значит на него можно влиять извне. А поскольку этот актив является частью экономики РФ и в какой-то мере ситемообразующей компанией такое влияние недопустимо. Отсюда вывод, компания должна быть выведена из западной юрисдикции( не смотря что она там формально). Это правильное решение.
Я живу прямо напротив Яндекса и периодически обедаю в кофемании с некоторыми руководящими сотрудниками. Со слов этих людей людей многие сотрудники Яндекса отчалившие в феврале марте , в мае-июне валом начали причаливать обратно. Так что.
С 2019 года Яндекс и так под контролем государства, пусть даже не на прямую. На данный момент идёт просто урегулирование юридических тонкостей.
Я живу прямо напротив Яндекса и периодически обедаю в кофемании с некоторыми руководящими сотрудниками. Со слов этих людей людей многие сотрудники Яндекса отчалившие в феврале марте , в мае-июне валом начали причаливать обратно. Так что.
С 2019 года Яндекс и так под контролем государства, пусть даже не на прямую. На данный момент идёт просто урегулирование юридических тонкостей.
28 минут назад
Ответить#