Российское подразделение Samsung Electronics подало аппеляцию на решение о запрете работы Samsung Pay. Об этом сообщают журналисты «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда.
Согласно источнику, апелляционная жалоба была подана 11 августа юридическим лицом «Самсунг Электроникс Рус Компани». Эти сведения содержатся в картотеке арбитражных дел. Апелляцию направили в суд 17 августа, а 18 она была принята к рассмотрению. Заседание по этому делу запланировано на 31 августа 2021 года.
Напомним, что ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете работы платежной системы Samsung Pay в России. Кроме того, под санкциями оказались все устройства Samsung, которые поддерживают эту функцию — согласно решению суда, их теперь запрещено ввозить и продавать на территории страны. Решение еще не вступило в законную силу и теперь будет пересматриваться.
Причина такого исхода дела кроется в принципах работы Samsung Pay. В суд на компанию подал владелец патента из Швейцарии — лицензия была зарегистрирована в России ранее, и описывает процесс оплаты, очень схожий с тем, как работает Samsung Pay. Но это только полбеды. Если решение о запрете Samsung Pay останется в силе, под угрозой окажутся и Google Pay, и Apple Pay, так как они используют такие же технологии.
Ранее мы рассказали о том, что карты российского стандарта «МИР» получили совместимость с Apple Pay и Huawei Pay. Однако с отечественной платежной системой не всё так гладко — в частности, мы рассказали о скандале, который разгорелся из-за недавних нововведений в интернет-магазине Wildberries. Многие пользователи посчитали это дискриминацией; Роспотребнадзор уже дал этой ситуации свою оценку.
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