Решилась окончательная судьба Winamp

Компания Llama Group отчаялась в попытках реанимировать Winamp и планирует передать дальнейшую судьбу этого плеера в руки энтузиастов. При этом она оставит за собой бренд, а также продолжит развивать несколько проектов, на которых надеется заработать.
В сентябре 2024 года на официальном сайте Llama Group будет опубликован исходный код плеера. На каких условиях он будет распространяться, пока неизвестно, это будет объявлено позже, а пока Llama Group предлагает энтузиастам оставить контактные данные, чтобы получить оповещение.
Компания обнародует только код десктопной версии Winamp, но при этом оставит себе проприетарные приложения для Android и iOS, а также веб-версию плеера. С недавних пор они представляют собой стриминговый сервис, в котором можно подписываться на музыкантов напрямую и платить им абонентскую плату за доступ к их трекам.
Winamp был создан в 1997 году и всего за несколько лет стал настолько популярным, что сложно было найти компьютер, на котором он не был бы установлен. Его ценили за высокое качество звука, поддержку большинства аудиоформатов, низкую нагрузку на процессор и память, интуитивный интерфейс, красивые обложки, возможность организации медиабиблиотеки, эффектную визуализацию и множество плагинов, расширяющих его возможности. В 1999 году его приобрёл американский интернет-гигант AOL, который так и не придумал, как заработать на нём, из-за чего он перестал развиваться. То и дело появлялись новости о возрождении Winamp, но новые владельцы так и не смогли вернуть ему былую популярность.
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