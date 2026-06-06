Resident Evil: Veronica, Final Fantasy VII: Revelation и другие долгожданные игры, которые показали на Summer Game Fest 2026

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Лето 2026 года в игровой индустрии официально открыто, и главным событием этого сезона, как всегда, стал Summer Game Fest. За два часа плотной программы зрителям представили десятки трейлеров. Рассказываем о самых ярких анонсах.Capcom продолжает переосмысливать классику, на этот раз обратившись к одной из самых любимых фанатами частей серии Resident Evil. Премьерный трейлер наполнен фирменной атмосферой ужаса и знакомыми образами, включая возвращение героини Клэр Редфилд. Проект, созданный на Unreal Engine 5, переосмысливает события оригинальной игры и должен выйти в 2027 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.Геймерам показали совершенно новую игру во вселенной Cuphead. Студия Studio MDHR описывает проект как «очень отличающийся» от оригинала и «оммаж эпохе, которая заставила нас полюбить видеоигры». Это 8-битный раннер с элементами шутера, который сохраняет узнаваемый визуальный стиль серии, но в новом жанре. Подробности пока держатся в секрете.Спустя 12 лет после выхода культового хоррора SEGA и Creative Assembly официально подтвердили, что работают над Alien: Isolation 2. В трейлере показали мрачную новую локацию — космическую станцию Курасаки, где игроку вновь предстоит столкнуться с неистовым ужасом во вселенной «Чужого». Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.Фумито Уэда, легендарный создатель ICO, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, наконец-то раскрыл детали своего нового проекта, который ранее был известен как Project Robot. Игра сохранит авторский минималистичный стиль и атмосферу глубокого одиночества, свойственную всем работам Уэда.Многолетние ожидания фанатов оправдались — компания ArenaNet анонсировала Guild Wars 3. Трейлер намекнул на грандиозные масштабы и возвращение в фэнтезийный мир Тайрии. Пока это лишь тизер без конкретных деталей о геймплее, но сам факт долгожданного анонса третьей части легендарной MMORPG-серии стал событием для поклонников жанра.Заключительным аккордом шоу стала кульминация саги о перерождении — третья и финальная часть ремейка под названием Final Fantasy VII: Revelation. В новом трейлере показали эпизоды последнего противостояния Клауда и его друзей с Сефиротом. Весной 2027 года игра появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 одновременно.— было официально подтверждено, что это сиквел успешной экшн-игры от Shift Up.— спустя долгие годы Telltale Games показала, что проект жив и находится в разработке.— Remedy Entertainment представила новый трейлер и объявила дату выхода игры — 24 сентября 2026 года.Множество сиквелов — мероприятие порадовало анонсами продолжений: были показаныи другие.