restore: начал продажи умного кольца Sber







Сеть restore: объявила о старте продаж умного кольца Sber. Кольцо отечественной разработки использует алгоритмы, обученные на данных российских пользователей, а встроенный ИИ GigaChat помогает разбираться в показателях и даёт персональные советы. Сеть restore: объявила о старте продаж умного кольца Sber. Кольцо отечественной разработки использует алгоритмы, обученные на данных российских пользователей, а встроенный ИИ GigaChat помогает разбираться в показателях и даёт персональные советы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«restore: — это магазин, где представлены самые интересные и технологичные устройства, которые сегодня есть на рынке цифровой техники и электроники. Мы отбираем лучшие гаджеты для наших клиентов, чтобы они смогли подобрать устройство по их запросам в одном месте. Мы рады, что сегодня среди лучших примеров международных брендов в нашей сети есть и устройство российского производителя. Уверены, что оно найдет своего покупателя», — говорит представитель restore:

Кольцо выпускается в размерах от 6 до 13 и двух цветах — сером и чёрном хроме. Оно выполнено из титанового сплава с PVD-покрытием, что обеспечивает лёгкость, прочность и комфортное прилегание. Датчики отслеживают ЧСС, качество сна, активность, сатурацию, уровень стресса и общий ресурс организма, а все интерфейсы и инструкции представлены полностью на русском языке.Модель рассчитана на круглосуточное использование и предлагает влагозащиту IP68 с возможностью погружения до 50 м. Кольцо работает до 7 дней без подзарядки, а зарядная док-станция идёт в комплекте. Минималистичный дизайн делает его подходящим как для повседневного, так и для делового стиля.Умное кольцо Sber представлено в продаже с 24 сентября онлайн на сайте re-store.ru, во флагманском магазине сети на Неглинной 8/10 и в торговых центрах: Авиапарк, Павелецкая Плаза, Метрополис, Европейский, Афимолл Сити, Атриум, Рига Молл, Европолис, Саларис, Пражский Пассаж. Цена девайса — 24 990 рублей.