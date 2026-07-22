restore: открыл предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra, Flip8 и часы GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9

Сеть магазинов техники и электроники restore: открыла предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9. Устройства уже доступны для предзаказа по специальным ценам на сайте бренда и в розничных магазинах сети.В новом поколении смартфонов впервые представлен Samsung Galaxy Z Fold8 — устройство с новым форм-фактором, весом 201 грамм, созданное для тех, кто любит открывать новое, погружаться в любимый контент и получать еще больше впечатлений от иммерсивного внутреннего экрана. В закрытом виде экран 10:16 удобен для просмотра соцсетей, сообщений и быстрых задач. В раскрытом виде смартфон дает большое пространство для просмотра видео, чтения, гейминга.Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — флагман с большим экраном, камерой 200 МП и аккумулятором на 5000 мАч для продуктивности, многозадачности и творчества, который переносит уникальные возможности серии Ultra в категорию складных устройств, предлагая максимум производительности и расширенные возможности для создания контента на большом рабочем пространстве.Samsung Galaxy Z Flip8 стал тоньше и легче, сохранив узнаваемый формат. Главный экран FlexWindow помогает получать важную информацию и запускать действия, не раскрывая смартфон. Galaxy AI адаптирован под внешний экран, а Gemini понимает содержимое экрана и изображения. Для съемки Samsung Galaxy Z Flip8 предлагает FlexCam, FunCam и суперстабилизацию: смартфон удобно поставить перед собой, снимать без рук, записывать видео в движении и создавать контент без дополнительного оборудования.Все модели представлены в «графитовом» и «кремовом» цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также доступен в «фиолетовом» цвете, Galaxy Z Fold8 — в «лавандовом», а Galaxy Z Flip8 получил эксклюзивный «розовый» оттенок.Возможности Galaxy AI оптимизированы для каждого устройства новой линейки. Независимо от форм-фактора искусственный интеллект делает взаимодействие с устройством еще более удобным и интуитивным. На больших экранах Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra стало проще работать сразу с несколькими приложениями, а интеллектуальный внешний FlexWindow экран смартфона Galaxy Z Flip8 открывает быстрый доступ к важной информации и часто используемым функциям. Благодаря интеграции ИИ-агентов, включая Gemini Intelligence, пользователи могут выполнять привычные задачи быстрее, сохраняя полный контроль над своими данными и настройками конфиденциальности.Новые носимые устройства Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 дополняют экосистему и помогают пользователям превращать повседневные данные о физическом состоянии и активности в полезные рекомендации для ежедневной жизни. В устройствах установлены самый емкий аккумулятор и самый яркий дисплей за всю историю серии, а также передовой мобильный процессор Snapdragon Wear® Elite Platform. Открывая доступ к умной заботе о себе на базе ИИ, обновленная премиальная линейка преобразует сложные биометрические данные в персонализированные практические рекомендации, охватывающие все аспекты здоровья.Galaxy Watch Ultra2 созданы для экстремальных нагрузок и активного отдыха — увеличенная батарея (до 20 часов GPS-трекинга), сверхпрочный титановый корпус, яркий дисплей 5000 нит и новый процессор Snapdragon Wear Elite Platform. Специальные режимы для бега по пересеченной местности, дайвинга и велоспорта, а также показатель физической формы, ежедневная кардионагрузка с рекомендациями по восстановлению, компас и функция SOS при падении.Galaxy Watch9 выступают личным экспертом по здоровью: продвинутый мониторинг апноэ, контроль жизненных показателей во время сна, оценка состояния сердца с персонализированными рекомендациями, защита слуха от опасного шума. Обе модели поддерживают вызов голосового помощника простым поднятием руки — без кодовых фраз и нажатий.Galaxy Watch Ultra2 доступны в размере 47 мм в цветах «серый титан» и «черный Титан». Galaxy Watch9 доступны в двух размерах — 40 мм и 44 мм. Версия Galaxy Watch9 40 мм представлена в цветах «графит» и «белое золото», а версия Galaxy Watch9 44 мм — в цветах «графит» и «серебро». Для Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 представлены премиальные ремешки под любой стиль и для максимального самовыражения.В период предзаказа действуют специальные цены:• Смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 256Gb — 169 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 512Gb — 199 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 1Tb — 249 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Fold8 256Gb — 149 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Fold8 512Gb — 179 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Fold8 1Tb — 229 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Flip8 256Gb — 104 990 рублей• Смартфон Galaxy Z Flip8 512Gb — 124 990 рублей• Носимое устройство Samsung Galaxy Watch9 40 mm LTE — 26 990 рублей• Носимое устройство Samsung Galaxy Watch9 44 mm LTE — 28 990 рублей• Носимое устройство Samsung Galaxy Watch Ultra2 47мм LTE — 49 990 рублейТакже все эти новинки доступны в сети магазинов Samsung Galaxystore, которая входит в группу компаний Inventive Retail Group.