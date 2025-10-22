restore: приглашает всех желающих на ежегодный конкурс мобильной фотографии mobile photo awards 2025

Сеть магазинов техники и электроники restore: приглашает принять участие в ежегодном конкурсе — restore: mobile photo awards 2025. Участие бесплатное и открыто для всех желающих — как для признанных профессионалов, так и для увлеченных любителей. Конкурс создан на базе регулярного проекта restore: digital art, который уже почти десять лет объединяет цифровых художников и направлен на популяризацию цифрового искусства. В этом сезоне тема конкурса — «Здесь и сейчас. Жизнь в моменте».
В этом сезоне, помимо основной темы, работы можно подать в специальную номинацию партнера проекта A-House — «Лучшая архитектурная фотография». Призовой фонд конкурса:
- 1 место: Apple iPhone 17 Pro Max 2TB, Cosmic Orange
- 2 место: Apple iPhone 17 Pro 1TB, Silver
- 3 место: Samsung Galaxy S25 Ultra 12 ГБ/512 ГБ, Серый титан
Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте проекта — mobile-awards.re-store.ru.