restore: приглашает всех желающих на ежегодный конкурс мобильной фотографии mobile photo awards 2025

Сеть магазинов техники и электроники restore: приглашает принять участие в ежегодном конкурсе — restore: mobile photo awards 2025. Участие бесплатное и открыто для всех желающих — как для признанных профессионалов, так и для увлеченных любителей. Конкурс создан на базе регулярного проекта restore: digital art, который уже почти десять лет объединяет цифровых художников и направлен на популяризацию цифрового искусства. В этом сезоне тема конкурса — «Здесь и сейчас. Жизнь в моменте».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и любители. Участвовать можно только индивидуально, от одного участника принимается не более трех работ. Загружаемый на сайт проекта файл должен быть в формате JPEG и весом не более 10 Мб. Период подачи работ открыт до 11 ноября, выбор победителей состоится в период с 12 по 27 ноября. Результаты конкурса будут объявлены 28 ноября в соцсетях бренда и на сайте проекта.

В этом сезоне, помимо основной темы, работы можно подать в специальную номинацию партнера проекта A-House — «Лучшая архитектурная фотография». Призовой фонд конкурса:
  • 1 место: Apple iPhone 17 Pro Max 2TB, Cosmic Orange
  • 2 место: Apple iPhone 17 Pro 1TB, Silver
  • 3 место: Samsung Galaxy S25 Ultra 12 ГБ/512 ГБ, Серый титан
Победитель в спецноминации от A-House: экспозиция в культурном пространстве A-House. Победители также получают дополнительные призы от партнеров конкурса «Перспектива» и «Синхронизация». Работы участников будет оценивать экспертное жюри, в состав которого вошли профессионалы из разных областей визуального искусства. 

Всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте проекта — mobile-awards.re-store.ru.

