Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Сеть restore: в коллаборации с цифровым художником Аристархом Чернышевым представили проект «Человек цифровой»

Александр


Бренд электроники restore: к своему 20-летию вместе с цифровым художником Аристархом Чернышевым презентовали проект «Человек цифровой» — художественное исследование нового типа опыта, рождающегося на стыке биологии и технологий. Увидеть коллаборацию можно в рамках четвертого выпуска ярмарки |catalog| с 28 до 30 ноября в Москве.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Четвертый выпуск ярмарки |catalog| обращается к теме потребления в культуре и изучает процесс, в котором искусство становится частью повседневной жизни, а коллекционирование и меценатские жесты — естественными практиками и образом жизни. Бренд restore: совместно с диджитал-художником Аристархом Чернышевым представляют проект «Человек цифровой» — художественное исследование нового типа опыта, рождающегося на стыке биологии и технологий. 

Работа наглядно демонстрирует эволюцию как самого бренда restore:, так и современного человека, чья повседневная жизнь неразрывно связана с гаджетами. Этим объясняется состав «Человека цифрового»: он состоит из устройств, каждое из которых становится элементом персональной цифровой среды пользователя. При этом технологии обретают самостоятельную ценность, становясь новой формой жизни и художественного выражения. 

«В проекте „Человек цифровой“ ярко отражена философия бренда restore:. Оставаясь олицетворением лучшего места для покупки товаров Apple в России и проводником в мир инноваций и технологий, restore: расширяет возможности для самореализации и предоставляет человеку свободу выбора — в том числе в контексте выбора электронных устройств, необходимых для современного образа жизни. Поэтому в составе работы изображены гаджеты не только Apple, но и других ведущих мировых брендов», — отмечает Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung). 
Для системной поддержки художников, работающих в сфере digital-арт, на протяжении уже 10 лет бренд развивает проект restore: digital art — пространство для диалога между искусством и цифрой, объединяющее конкурс молодых авторов и выставочные инициативы. В этом году многолетнее сотрудничество restore: и Аристарха Чернышева рамках проекта restore: digital art нашло свое выражение в работе «Человек цифровой», которую можно увидеть в рамках ярмарки |catalog| с 28 по 30 ноября. Стенд restore: находится в зоне А, центральный атриум.
Место проведения ярмарки: Москва, Софийская набережная, 10, жилой квартал «Золотой», вход со стороны Болотной площади. Время работы ярмарки в публичные дни: 28 ноября: 13:00–21:00, 29 ноября: 12:00–22:00, 30 ноября: 12:00–20:00. Билеты на ярмарку доступны на сайте catalogfair.ru. 
-2
Cсылки по теме:
Как добавить свои тренировки в iOS 26.1. Новая функция поможет отслеживать спортивные достижения без Apple Watch
iPhone 18 получит новую камеру
Вышла первая бета-версия macOS Tahoe 26.2 для разработчиков

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии