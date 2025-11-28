Сеть restore: в коллаборации с цифровым художником Аристархом Чернышевым представили проект «Человек цифровой»

Бренд электроники restore: к своему 20-летию вместе с цифровым художником Аристархом Чернышевым презентовали проект «Человек цифровой» — художественное исследование нового типа опыта, рождающегося на стыке биологии и технологий. Увидеть коллаборацию можно в рамках четвертого выпуска ярмарки |catalog| с 28 до 30 ноября в Москве.
Работа наглядно демонстрирует эволюцию как самого бренда restore:, так и современного человека, чья повседневная жизнь неразрывно связана с гаджетами. Этим объясняется состав «Человека цифрового»: он состоит из устройств, каждое из которых становится элементом персональной цифровой среды пользователя. При этом технологии обретают самостоятельную ценность, становясь новой формой жизни и художественного выражения.
«В проекте „Человек цифровой“ ярко отражена философия бренда restore:. Оставаясь олицетворением лучшего места для покупки товаров Apple в России и проводником в мир инноваций и технологий, restore: расширяет возможности для самореализации и предоставляет человеку свободу выбора — в том числе в контексте выбора электронных устройств, необходимых для современного образа жизни. Поэтому в составе работы изображены гаджеты не только Apple, но и других ведущих мировых брендов», — отмечает Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).