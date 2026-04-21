restore: запускает Креативную лабораторию — платформу для коллабораций с представителями разных сфер творческой индустрии

Сеть премиальных магазинов техники и электроники restore: объявляет о запуске Креативной лаборатории — новой платформы для коллабораций с художниками, иллюстраторами, видеомейкерами, AI-креаторами и представителями других творческих индустрий. Присоединиться к сообществу может любой желающий, оставив заявку на сайте проекта.

«Креативная лаборатория — это новая модель взаимодействия бренда с творческим сообществом. restore: исторически помогает людям использовать технологии для самовыражения, и теперь мы создаем открытую платформу, где художники, иллюстраторы, AI-креаторы могут работать на стыке искусства и цифровой культуры. Мы рады, что первые участники уже с нами, и приглашаем других креаторов присоединяться — вместе мы будем формировать визуальный язык будущего» — прокомментировала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxystore).