restore: запускает Креативную лабораторию — платформу для коллабораций с представителями разных сфер творческой индустрии

Сеть премиальных магазинов техники и электроники restore: объявляет о запуске Креативной лаборатории — новой платформы для коллабораций с художниками, иллюстраторами, видеомейкерами, AI-креаторами и представителями других творческих индустрий. Присоединиться к сообществу может любой желающий, оставив заявку на сайте проекта.
Два десятилетия restore: является проводником в мире технологий и помогает миллионам покупателей не просто приобретать гаджеты Apple и других ведущих брендов, а раскрывать с их помощью свой потенциал в современном мире — в творчестве, работе и повседневной жизни.
Новая платформа расширяет многолетнюю традицию бренда поддерживать современное искусство: в рамках ежегодного проекта restore: digital art и образовательного проекта Академия restore:, а теперь — создает новую среду, где соединяются профессиональная деятельность и творчество.
Бренд открыт к сотрудничеству с фотографами, иллюстраторами, видеомейкерами, АІ-креаторами и готов рассмотреть идеи для совместной реализации. Для всех заинтересованных в сотрудничестве на сайте проекта есть форма для отправки заявки через электронную почту academy@re-store.ru.
Первыми участниками сообщества уже стали:
• Олег Бородин — художник-коллажист. Создает авторские принты, иллюстрации, а также преподает авторский курс по коллажу.
• Макс Арнаутов — мультидисциплинарный художник, дизайнер. Работал с такими брендами, Coca-Cola, Henkel, Ecco, Love Republic, restore Rendez-Vous, а также сотрудничал с Канье Уэстом.
• Нина Захарова — 3D художник, иллюстратор и аниматор. Участник международных фестивалей DEMO Festival 2025, OFF Barcelona 2026, Pictoplasma, The New York Times Portfolio Review 2025.
• Jason Hateart — 13 лет работает как диджитал иллюстратор, исследуя поп-культуру, мифы и окружающий мир, превращая наблюдения в образы и истории.
«Креативная лаборатория — это новая модель взаимодействия бренда с творческим сообществом. restore: исторически помогает людям использовать технологии для самовыражения, и теперь мы создаем открытую платформу, где художники, иллюстраторы, AI-креаторы могут работать на стыке искусства и цифровой культуры. Мы рады, что первые участники уже с нами, и приглашаем других креаторов присоединяться — вместе мы будем формировать визуальный язык будущего» — прокомментировала Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxystore).
18 апреля в Центре дизайна ARTPLAY состоялась презентация проекта Креативной лаборатории в рамках заключительная встречи Академии restore: и Московской школы кино в пространстве Moscow Film School. Мероприятие под названием «Следующий кадр — будущее» было посвящено выходу брендированного контента за рамки рекламы и его превращению в часть современной визуальной культуры.
restore: сотрудничает с Московской школой кино не впервые. Еще осенью 2025 года была запущена серия образовательных мероприятий о современных медиа: паблик-токи и лекции о VR/AR, искусственном интеллекте и цифровой музыке, а также мастер-классы по созданию треков.
На встрече для студентов Московской школы кино, клиентов и друзей бренда restore: обсуждали, где сегодня проходит граница между коммерцией и творчеством, какие форматы работают как точка входа в индустрию и как начинающим авторам использовать подобные проекты для развития и портфолио.
• Алиса Денега, Александр Лунев, Максим Остапенко — выпускники программы
• Егор Гализдра — арт-директор restore:
• Надежда Полищук — бренд-менеджер restore:
• Ирина Зуева — директор по маркетингу restore:, Samsung Galaxy Store
• Слава Шитов — режиссер-оператор fashion-видео и рекламного контента (работал с Vogue, YSL, Uniqlo, 12storeez, Ekonika, restore:, Lime, Casio, L’Oreal и другими)