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restore: запускает линейку кастомных игровых компьютеров для профессиональных геймеров

Александр


Компания restore: представила новую линейку кастомных игровых компьютеров, рассчитанных на профессиональных геймеров и пользователей ресурсоёмких приложений. В основе сборок — графика нового поколения NVIDIA Blackwell (RTX 50) и процессоры AMD Ryzen 9000, обеспечивающие высокий запас производительности для 4K-гейминга и ресурсоёмких рабочих задач.

Современные игры и профессиональные приложения требуют всё большей производительности, поэтому restore: использует премиальные комплектующие и тщательно прорабатывает архитектуру каждой системы. В сборках применяются процессоры AMD Ryzen с технологией 3D V-Cache, поддержка PCIe 5.0, энергоэффективные блоки питания мощностью до 1200 Вт и системы жидкостного охлаждения Deepcool Spartacus 360. Дополняют конфигурацию технологии трассировки лучей и ИИ-генерации кадров, которые делают изображение более реалистичным, а игровой процесс — плавным.

На старте линейки доступны две конфигурации под разные сценарии использования:

restore: Module XL создана для 4K-гейминга на максимальных настройках графики. В основе системы — процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарта GIGABYTE RTX 5080 AORUS MASTER, 32 ГБ высокоскоростной памяти и накопитель Samsung 990 PRO, обеспечивающий быструю загрузку игр и приложений. Все компоненты размещены в корпусе PHANTEKS Enthoo EVOLV X2, который сочетает эффективное охлаждение и продуманную организацию внутреннего пространства.



restore: Module S — компактное решение формата SFF, в котором производительность полноразмерной системы заключена в элегантный алюминиевый корпус JONSBO T9. Конфигурация построена на процессоре AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокарте MSI RTX 5070 VENTUS OC и материнской плате MSI MPG B850I EDGE TI (ITX). Низкопрофильный кулер премиум-класса и блок питания с сертификацией Platinum обеспечивают стабильную работу системы даже под высокой нагрузкой.

Каждый компьютер проходит фирменный цикл сборки и контроля качества restore:. На этом этапе специалисты проверяют совместимость компонентов на уровне BIOS и прошивок, выполняют аккуратный кабель-менеджмент для эффективного охлаждения системы, проводят 24-часовое стресс-тестирование в синтетических и игровых сценариях, а также настраивают тайминги памяти и алгоритмы работы вентиляторов.

«Профессиональные геймеры и пользователи ресурсоёмких приложений всё чаще ищут не просто набор топовых комплектующих, а готовую систему, которая раскроет их потенциал. Мы видим этот запрос и отвечаем на него инженерным подходом: каждый компьютер restore: — это выверенный баланс мощности, охлаждения и надёжности, проверенный многоступенчатым контролем качества. Покупатель получает систему, готовую к максимальным нагрузкам прямо из коробки», — отметил представитель restore:

Покупатели могут выбрать готовую конфигурацию или собрать систему под свои задачи. Подробности на сайте restore:

Стоимость новинок:

• restore: Module XL — 559 000 рублей
• restore: Module S — 309 000 рублей
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Комментарии (2)

+73
myname32
молодцы, в 2 раза дороже из-за букв "re" ))
2 часа назад в 12:27
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Yuri Konst
+25
Yuri Konst
Смешные цены)
час назад в 13:26
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