restore: запустил сервис для пополнения Apple ID, подписок и игр российской картой или через СБП

Сеть restore: объявляет о запуске нового цифрового сервиса restore:pay.digital. Ее клиенты могут быстро и безопасно оплачивать зарубежные сервисы, подписки и игры, включая пополнение Apple ID, российской картой или через СБП — на отдельной странице бренда и в розничных магазинах сети.Сервис доступен на отдельной странице digitalpay.re-store.ru, где собран каталог из более чем 100 актуальных зарубежных платформ: стриминги Netflix и Spotify, игровые сервисы Steam, PlayStation и EA, а также профессиональные инструменты такие как Zoom, Microsoft, Google и Freepik. Если нужного сервиса нет в списке — клиент может оставить заявку, и сотрудники restore: помогут с оплатой индивидуально.Процесс следующий: пользователь выбирает сервис в каталоге, добавляет в корзину и оплачивает заказ в рублях. Активация происходит в течение 10 минут — клиент получает чек и подробную инструкцию. Полные условия и правила оплаты можно найти на сайте сервиса. Платежи проходят через защищенную инфраструктуру по стандарту PCI DSS, данные карт не хранятся на сайте.Сервис работает в гибридном формате: воспользоваться им можно как онлайн на сайте, так и в любом из 75 магазинов restore: в 23 городах России, где профессиональные консультанты помогут с выбором и оплатой. Вопросы клиентов также принимаются по телефону 8 (495) 502-19-44, в чате поддержки на сайте, а также в официальных сообществах restore: во ВКонтакте и MAX.