Revolut начал замораживать счета россиянам в Европе

Александр


Фото freepik

Финтех-сервис Revolut рассылает уведомления о заморозке счетов клиентам с российскими паспортами, которые проживают в странах Европейского союза без вида на жительство или гражданства ЕС. Письма получают россияне, живущие в Латвии, Ирландии, Финляндии и других странах Евросоюза по национальным визам категории D.

Пользователи сообщают о получении двухэтапного уведомления. Сначала от Revolut приходит требование предоставить действующий документ о виде на жительство в стране пребывания, а если клиент не может этого сделать, следом поступает второе письмо с извещением о приостановке действия аккаунта с 31 декабря 2025 года. Уже на данном этапе многие столкнулись с ограничениями: они не могут совершать переводы, оплачивать покупки картой, вносить или снимать наличные. Некоторые пользователи жалуются, что столкнулись с проблемами при попытке загрузить документы.

Аналогичные ограничения коснулись и счетов Revolut Business, открытых гражданами России и Беларуси. Эти меры являются следствием введения 19-го пакета санкций Евросоюза, который запрещает финансовым учреждениям предоставлять услуги гражданам России и Беларуси, не имеющим вида на жительство или гражданства стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. В пресс-службе Revolut подтвердили, что компания обязана неукоснительно соблюдать санкционное законодательство и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых она работает.

В августе 2025 года Revolut направлял клиентам с российскими паспортами «напоминание о политике санкций», в котором было напоминание о том, что переводы средств из российских финансовых учреждений являются незаконными. Нарушение этих правил ведёт к закрытию аккаунта.

Комментарии

+6
nomer010
Пиндец. Ну что, есть кто ещё верует в демакратею...
Сегодня в 19:38
#
YABLOKOFON
+363
YABLOKOFON nomer010
Ой в что случилось, наверное серьезное что то
час назад в 21:59
#
+6
nomer010 YABLOKOFON
Когда наработаешь накопления хотя бы пару десятков лет, выучишь чужой язык, переживешь эмиграцию, порвешь с корнями и т.д. и т.п. И тебя наебнут на все бабки...
20 минут назад
#
+362
rolaks
Дерьмократия…
час назад в 21:07
#
+145
Gabriel
Европа она такая.
Финляндия например только в 2020 году отказалась от свастики( той самой ) на униформе и самолетах ВВС.
Голубенькая такая, лично видел.
час назад в 21:33
#
+3
Uragan
Нечего шастать — пусть возвращаются на родину...
35 минут назад
#