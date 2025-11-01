Revolut начал замораживать счета россиянам в Европе



Финтех-сервис Revolut рассылает уведомления о заморозке счетов клиентам с российскими паспортами, которые проживают в странах Европейского союза без вида на жительство или гражданства ЕС. Письма получают россияне, живущие в Латвии, Ирландии, Финляндии и других странах Евросоюза по национальным визам категории D. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователи сообщают о получении двухэтапного уведомления. Сначала от Revolut приходит требование предоставить действующий документ о виде на жительство в стране пребывания, а если клиент не может этого сделать, следом поступает второе письмо с извещением о приостановке действия аккаунта с 31 декабря 2025 года. Уже на данном этапе многие столкнулись с ограничениями: они не могут совершать переводы, оплачивать покупки картой, вносить или снимать наличные. Некоторые пользователи жалуются, что столкнулись с проблемами при попытке загрузить документы.Аналогичные ограничения коснулись и счетов Revolut Business, открытых гражданами России и Беларуси. Эти меры являются следствием введения 19-го пакета санкций Евросоюза, который запрещает финансовым учреждениям предоставлять услуги гражданам России и Беларуси, не имеющим вида на жительство или гражданства стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. В пресс-службе Revolut подтвердили, что компания обязана неукоснительно соблюдать санкционное законодательство и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых она работает.В августе 2025 года Revolut направлял клиентам с российскими паспортами «напоминание о политике санкций», в котором было напоминание о том, что переводы средств из российских финансовых учреждений являются незаконными. Нарушение этих правил ведёт к закрытию аккаунта.