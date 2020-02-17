Анонимный инсайдер из Китая обвинил компанию DxO в продаже оценок. Компания «завышает» отметки за деньги, а в случае если производитель отказывается платить, то специалисты по тестированию приобретают устройство за свой счет и выставляют ему по итогу испытания «реальную» оценку.
По словам инсайдера под ником Digital Chat Station, производителей просят заплатить 100 000 евро перед тестированием. После оплаты специалисты DxO предоставляют компании рекомендации по правильной настройке программного обеспечения камеры для получения наилучших результатов. Перед публикацией отчета по тестированию устройства производителям предоставляют право выбрать наиболее удачные снимки.
Сообщается, что если производитель отказывается делать взнос, то специалисты DxO приобретают устройство сами, затем делают все необходимые тесты и размещают «настоящий» результат без предварительной настройки и согласования фотографий. Как правило, такие гаджеты получают наиболее низкие отметки. От себя хочется добавить, что данную информацию не стоит воспринимать, как неопровержимый факт, поскольку её предоставил анонимный источник.
По словам инсайдера под ником Digital Chat Station, производителей просят заплатить 100 000 евро перед тестированием. После оплаты специалисты DxO предоставляют компании рекомендации по правильной настройке программного обеспечения камеры для получения наилучших результатов. Перед публикацией отчета по тестированию устройства производителям предоставляют право выбрать наиболее удачные снимки.
Сообщается, что если производитель отказывается делать взнос, то специалисты DxO приобретают устройство сами, затем делают все необходимые тесты и размещают «настоящий» результат без предварительной настройки и согласования фотографий. Как правило, такие гаджеты получают наиболее низкие отметки. От себя хочется добавить, что данную информацию не стоит воспринимать, как неопровержимый факт, поскольку её предоставил анонимный источник.
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