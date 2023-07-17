«Режим ожидания» в iOS 17 — не просто удобная фича. Вот зачем она появилась

Олег

iOS 17

Компания Apple тестирует интерес пользователей к стационарным домашним информационным дисплеям. Так считают несколько зарубежных СМИ, в том числе 9to5Mac.

Ранее мы подробно рассказали, что такое «Режим ожидания» в iOS 17, какая от него польза и что он умеет. Если коротко: это удобное нововведение, которое пока не раскрыло все свои потенциальные возможности. И, возможно, это не просто так: обратите внимание, что на этапе инсайдов подобную фичу в iOS никто не ждал и особо не просил — но она появилась.
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Однако сам по себе просмотр данных о времени, погоде и уведомлениях в реальном времени фигурировал в совершенно другого типа инсайдах — о будущем смарт-дисплее от Apple. Аналитики пророчили появления своеобразного гибрида HomePod и iPad, небольшого стационарного умного дисплея с колонками, который умел бы отображать полезную информацию, показывать уведомления и управлять умным домом. Нечто подобное мы и видим сейчас в iOS 17.

Источники считают, что, внедрив «Режим ожидания» в iOS 17, Apple заложила основу для будущего нового девайса — домашнего многофункционального смарт-дисплея. Его возможности, скорее всего, будут гораздо шире, чем у нового локскрина iOS 17, но уже сейчас можно представить себе направление мысли «яблочных» инженеров.

Вполне вероятно, что iPhone будут собирать статистику использования «Режима ожидания»; в таком случае Apple сможет сделать вывод о востребованности такого гаджета. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

–56
OnVoG
Не помню кто — Лямин или Воронин жутко бесились что на зарядках есть индикатор питания, который ночью светился и спать не давал. А тут целый смартфон светить будет прямо в глаз. Наверняка потом статья будет какая это бесполезная фишка от главного аналитика Вселенной.
Вчера в 18:28
#
tellurian
+4876
tellurian OnVoG
Почитайте ка кон работает.
Вчера в 20:33
#
tellurian
+4876
tellurian
Добавят в HomePod. Если он будет подвижным вообще супер.
На телефоне функция вообще не нужна.
Дома на стене висят большие часы и ночью их видно. Сейчас столько иллюминации в городе, что дома без штор блэкаут всё видно хорошо. Мне ночью свет не нужен :)
Как отдельное устройство мало кому надо.
Вчера в 20:36
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Dmitriy
+600
Dmitriy
Эта фишка поможет батарею быстрее гробить, а значит замены чаще, а значит... Две крайности, АОД-в то совсем нет то овердофига....
час назад в 22:29
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