«Режим ожидания» в iOS 17 — не просто удобная фича. Вот зачем она появилась

Компания Apple тестирует интерес пользователей к стационарным домашним информационным дисплеям. Так считают несколько зарубежных СМИ, в том числе 9to5Mac.
Ранее мы подробно рассказали, что такое «Режим ожидания» в iOS 17, какая от него польза и что он умеет. Если коротко: это удобное нововведение, которое пока не раскрыло все свои потенциальные возможности. И, возможно, это не просто так: обратите внимание, что на этапе инсайдов подобную фичу в iOS никто не ждал и особо не просил — но она появилась.
Ранее мы подробно рассказали, что такое «Режим ожидания» в iOS 17, какая от него польза и что он умеет. Если коротко: это удобное нововведение, которое пока не раскрыло все свои потенциальные возможности. И, возможно, это не просто так: обратите внимание, что на этапе инсайдов подобную фичу в iOS никто не ждал и особо не просил — но она появилась.
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Однако сам по себе просмотр данных о времени, погоде и уведомлениях в реальном времени фигурировал в совершенно другого типа инсайдах — о будущем смарт-дисплее от Apple. Аналитики пророчили появления своеобразного гибрида HomePod и iPad, небольшого стационарного умного дисплея с колонками, который умел бы отображать полезную информацию, показывать уведомления и управлять умным домом. Нечто подобное мы и видим сейчас в iOS 17.
Источники считают, что, внедрив «Режим ожидания» в iOS 17, Apple заложила основу для будущего нового девайса — домашнего многофункционального смарт-дисплея. Его возможности, скорее всего, будут гораздо шире, чем у нового локскрина iOS 17, но уже сейчас можно представить себе направление мысли «яблочных» инженеров.
Вполне вероятно, что iPhone будут собирать статистику использования «Режима ожидания»; в таком случае Apple сможет сделать вывод о востребованности такого гаджета.
Источники считают, что, внедрив «Режим ожидания» в iOS 17, Apple заложила основу для будущего нового девайса — домашнего многофункционального смарт-дисплея. Его возможности, скорее всего, будут гораздо шире, чем у нового локскрина iOS 17, но уже сейчас можно представить себе направление мысли «яблочных» инженеров.
Вполне вероятно, что iPhone будут собирать статистику использования «Режима ожидания»; в таком случае Apple сможет сделать вывод о востребованности такого гаджета.
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