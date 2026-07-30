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Риски имеются: безопасно ли теперь пользоваться Telegram?

Артем


Основатель мессенджера Павел Дуров теперь в списке террористов и экстремистов. Эксперты объяснили, стоит ли отказываться от оплаченной Premium-подписки, и когда Telegram станет угрозой для пользователей.

Сегодня, 30 июля, основатель Telegram Павел Дуров* появился в списке Росфинмониторинга, как террорист и экстремист. Днем ранее ФСБ предъявила ему обвинения в содействии террористической деятельности. В связи с инцидентом, пользователи задались вопросом: безопасно ли пользоваться мессенджером? 

Финансовые операции внутри мессенджера Telegram, оплату «премиума» — легальны, пишут «Правила жизни», ссылаясь на адвоката Андрея Сергеева. 

«Факт самого признания Дурова не является автоматически каким-то запретом на пользование, но определенные риски, конечно же, имеются. [...] Пока организация не признана террористической и экстремистской, запрета нет, но для всех, кто занимается бизнесом в Telegram, я бы уже как минимум с осторожностью на все это смотрел», — уточнил собеседник.

Использование сервиса, принадлежащего человеку из перечня или связанного с ним, не делает пользователя участником экстремистской или террористической деятельности, считает эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков. Он подчеркнул, что удалять аккаунт, покидать каналы и отказываться от уже оплаченной подписки не стоит до тех пор, пока деятельность организации официально не признали запрещенной.

«Можно устанавливать приложение, входить в аккаунт, переписываться, читать каналы, совершать звонки и вести собственный канал», — сказал собеседник РИА Новости.

* Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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