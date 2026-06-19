Риски выросли: Центробанк России дал тревожный прогноз на будущее

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Сегодня, 19 июня, после снижения ключевой ставки до 14,25%, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о дальнейших экономических рисках.
«Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. [...] В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага», — заявляет Эльвира Набиуллина.
В последние месяцы темпы роста цен в России замедлились, председатель ЦБ связывает это во многом с временными факторами: весной овощи и фрукты быстрее обычного подешевели, высокая стоимость экспортных товаров из России поспособствовали укреплению рубля.
Между тем, представители регулятора отмечают, что текущие денежно-кредитные условия остаются жесткими, а стабильное снижение инфляции может временно остановиться.