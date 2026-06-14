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РКН и Минцифры готовят новую защиту граждан от опасного контента

Артем


В России могут начать помечать специальной маркировкой аудио- и видеоматериалы, в которых демонстрируется нарушение правил дорожного движения. 

Правительство РФ уже поручило профильным ведомствам проработать вопрос защиты граждан, и в особенности молодежи, от опасных трендов и контента, который пропагандирует рискованное поведение на дорогах.

Так, видеоролики и сайты, авторы которых открыто пренебрегают безопасностью на дорогах, будут признавать запрещенными. Их адреса и доменные имена начнут вносить в Единый реестр запрещенных сайтов для последующей блокировки.

Реализация инициативы разделена на несколько этапов:

• До 2027 года: Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД должны детально изучить вопрос маркировки опасного контента и представить итоговый доклад Правительству РФ.
• До 2028 года: Росмолодежь, МВД, Роскомнадзор, а также «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» разработают четкие критерии оценки таких материалов.

Помимо запретительных мер, государство планирует усилить информационную профилактику: до конца 2026 года во всех регионах России организуют регулярный показ тематической социальной рекламы.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии (3)

+6
practic8167
Уже и так ничего не работает))) даже дрова к наушникам не скачать…
Сегодня в 15:12
#
+361
просто дед
Защищать надо было в кавычки поместить )
Сегодня в 15:56
#
+46
Slepoy2.0
Все идёт из семьи. И всякие вот эти вот сообщества, которые перечислены в статье все это просто видимость
Сегодня в 19:19
#

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