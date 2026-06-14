РКН и Минцифры готовят новую защиту граждан от опасного контента

В России могут начать помечать специальной маркировкой аудио- и видеоматериалы, в которых демонстрируется нарушение правил дорожного движения.Правительство РФ уже поручило профильным ведомствам проработать вопрос защиты граждан, и в особенности молодежи, от опасных трендов и контента, который пропагандирует рискованное поведение на дорогах.Так, видеоролики и сайты, авторы которых открыто пренебрегают безопасностью на дорогах, будут признавать запрещенными. Их адреса и доменные имена начнут вносить в Единый реестр запрещенных сайтов для последующей блокировки.Реализация инициативы разделена на несколько этапов:• До 2027 года: Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД должны детально изучить вопрос маркировки опасного контента и представить итоговый доклад Правительству РФ.• До 2028 года: Росмолодежь, МВД, Роскомнадзор, а также «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» разработают четкие критерии оценки таких материалов.Помимо запретительных мер, государство планирует усилить информационную профилактику: до конца 2026 года во всех регионах России организуют регулярный показ тематической социальной рекламы.