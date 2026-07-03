РКН ответил на вопрос о блокировке EA Games в России

Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке популярных видеоигр EA Sports FC и Battlefield 6 на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.Согласно источнику, российские геймеры начали массово жаловаться на проблемы с подключением к сетевым режимам и онлайн-сервисам Electronic Arts. Многие решили, что всё дело в блокировке сервисов компании со стороны Роскомнадзора, однако ведомство опровергло эту информацию. Там добавили, что подобные меры в отношении продуктов компании EA даже не планируются.Триггером для подобного мнения россиян стала недавняя ситуация с Roblox, которая недавно снова стала полностью доступна в России. Ее временно блокировали в конце прошлого года, однако работу восстановили после того, как администрация сервиса устранила все нарушения и выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Похоже, ситуация с EA Games отличается, и проблемы в работе сервисов вызваны другими причинами.