Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

РКН ответил на вопрос о блокировке EA Games в России

Олег

Фото: Unsplash 

Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке популярных видеоигр EA Sports FC и Battlefield 6 на территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство. 

Согласно источнику, российские геймеры начали массово жаловаться на проблемы с подключением к сетевым режимам и онлайн-сервисам Electronic Arts. Многие решили, что всё дело в блокировке сервисов компании со стороны Роскомнадзора, однако ведомство опровергло эту информацию. Там добавили, что подобные меры в отношении продуктов компании EA даже не планируются.

Триггером для подобного мнения россиян стала недавняя ситуация с Roblox, которая недавно снова стала полностью доступна в России. Ее временно блокировали в конце прошлого года, однако работу восстановили после того, как администрация сервиса устранила все нарушения и выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Похоже, ситуация с EA Games отличается, и проблемы в работе сервисов вызваны другими причинами. 
-1
Источник:
РБК
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Roblox разблокировали в РФ
Граждан тоже касается: в России ввели огромные штрафы за иностранную авторизацию
РКН и Минцифры готовят новую защиту граждан от опасного контента

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также