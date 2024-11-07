РКН призвал отказаться от CDN-сервиса Cloudflare. На нем держится пол-интернета

Артем


По этой причине множество популярных ресурсов оказались недоступны.

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора рекомендует владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании CloudFlare, поскольку в нем используется расширение, которое нарушает законы РФ и блокируется на территории России.

«Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ) [...] Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак», — пояснили в центре.

В сообщении уточняется, что защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). За время ее работы (с марта 2024 года) отражено более 10,5 тыс. DDoS-атак на различные организации страны, отметили в центре.

Также ЦМУ ССОП обратил внимание, что CloudFlare была одной из компаний BigTech, которые собирал Госдеп США в сентябре для обсуждения комплексного и организованного противодействия странам, активно защищающим свой информационный суверенитет.
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Источник:
Интерфакс
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