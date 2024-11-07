РКН призвал отказаться от CDN-сервиса Cloudflare. На нем держится пол-интернета





По этой причине множество популярных ресурсов оказались недоступны. По этой причине множество популярных ресурсов оказались недоступны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ) [...] Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак», — пояснили в центре.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора рекомендует владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании CloudFlare, поскольку в нем используется расширение, которое нарушает законы РФ и блокируется на территории России.В сообщении уточняется, что защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). За время ее работы (с марта 2024 года) отражено более 10,5 тыс. DDoS-атак на различные организации страны, отметили в центре.Также ЦМУ ССОП обратил внимание, что CloudFlare была одной из компаний BigTech, которые собирал Госдеп США в сентябре для обсуждения комплексного и организованного противодействия странам, активно защищающим свой информационный суверенитет.