РКН ужесточил борьбу с YouTube

Интернет-провайдеров, которые самостоятельно ускоряют доступ к сервису, могут просто убрать.
По данным Forbes, Роскомнадзор распорядился не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией. Регулятор уже уведомил территориальные управления по Северо-Западному федеральному округу, Республике Дагестан и Рязанской области. Первые два письма разосланы 30 августа и 2 сентября соответственно, в третьем письме даты нет. Президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко и трое представителей операторов связи подтвердили их получение.
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Несмотря на то, что в письмах YouTube не упоминается, операторам пригрозили административной ответственность. В случае нарушения будут приняты меры вплоть до аннулирования лицензии.
Напомним, что ранее провайдеры решили самостоятельно ускорить работу YouTube, после чего некоторые получили первое предупреждение от Роскомнадзора.