РКН ужесточил борьбу с YouTube

Артем
srthsrtjrstykjy.png

Интернет-провайдеров, которые самостоятельно ускоряют доступ к сервису, могут просто убрать.

По данным Forbes, Роскомнадзор распорядился не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией. Регулятор уже уведомил территориальные управления по Северо-Западному федеральному округу, Республике Дагестан и Рязанской области. Первые два письма разосланы 30 августа и 2 сентября соответственно, в третьем письме даты нет. Президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко и трое представителей операторов связи подтвердили их получение.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Несмотря на то, что в письмах YouTube не упоминается, операторам пригрозили административной ответственность. В случае нарушения будут приняты меры вплоть до аннулирования лицензии.

Напомним, что ранее провайдеры решили самостоятельно ускорить работу YouTube, после чего некоторые получили первое предупреждение от Роскомнадзора.
-7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Яндекс придумал гениальный способ обхода медленной загрузки видео YouTube
Роскомнадзор отнимает последний шанс на быстрый YouTube
Провайдеры нашли способ ускорить YouTube

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1114
Dmitriy
Клоуны...
час назад в 10:37
#
+298
Sergey2048
Не совсем понял, провайдеры же наоборот помогают выйти из неприятной ситуации, из-за которой все оказались из-за не работающих кеширующих серверов ютуба. Это же было заявлено официально, я правильно понял? или нам кто-то наврал ? Не совсем понял.
57 минут назад
#
tellurian
+1741
tellurian Sergey2048
Власть лицемерит.
Замедляет ркн через тспу.
Кеш сервера тут не причём.
Да, они частично выходят из строят. Но не так быстро, чтобы всем стало плохо.
36 минут назад
#

Читайте также