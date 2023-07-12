Роберт Кийосаки рассказал, что будет с долларом, биткойном и золотом в 2024 году

Олег

Кийосаки

Фото: ixbt

Автор книги «Богатый папа, бедный папв» Роберт Кийосаки публично заявил о своем финансовом прогнозе на 2024 год. Провокационное сообщение появилось в его личном Twitter-аккаунте.

По словам писателя и инвестора, 22 августа 2023 года случится событие, которое перевернет мировую финансовую систему. Он утверждает, что на саммите БРИКС в ЮАР страны-участницы альянса представят совершенно новую валюту — криптовалюту, которая будет подкреплена золотом.

После этого события доллар США должен умереть, а биткойн — взлететь до небес.

«Доллар США умрет. Триллионы долларов вернутся домой. Инфляция взлетит до небес. Покупайте золото и серебро. Биткоин будет стоить 120 000 долларов в следующем году.»
По мнению Кийосаки, наибольшую ценность в следующем году будут представлять драгоценные металлы, а доллар США — опора мировой экономики — превратится в мусор.

В начале текущего года писатель уже выдавал личные прогнозы. Например, в апреле он называл привычные валюты мусором и призывал вкладываться в биткойн и золото.

Биткойн с начала 2023 года немного реабилитировался после прошлогоднего падения. Сейчас он торгуется в диапазоне $30-31 тысяч. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

+240
Fantomas99
мечтать не вредно
4 минуты назад
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