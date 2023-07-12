Роберт Кийосаки рассказал, что будет с долларом, биткойном и золотом в 2024 году

Фото: ixbt



Автор книги «Богатый папа, бедный папв» Роберт Кийосаки публично заявил о своем финансовом прогнозе на 2024 год. Провокационное сообщение появилось в его личном Twitter-аккаунте.



По словам писателя и инвестора, 22 августа 2023 года случится событие, которое перевернет мировую финансовую систему. Он утверждает, что на саммите БРИКС в ЮАР страны-участницы альянса представят совершенно новую валюту — криптовалюту, которая будет подкреплена золотом.



После этого события доллар США должен умереть, а биткойн — взлететь до небес.

«Доллар США умрет. Триллионы долларов вернутся домой. Инфляция взлетит до небес. Покупайте золото и серебро. Биткоин будет стоить 120 000 долларов в следующем году.» Автор книги «Богатый папа, бедный папв» Роберт Кийосаки публично заявил о своем финансовом прогнозе на 2024 год. Провокационное сообщение появилось в его личном Twitter-аккаунте.По словам писателя и инвестора, 22 августа 2023 года случится событие, которое перевернет мировую финансовую систему. Он утверждает, что на саммите БРИКС в ЮАР страны-участницы альянса представят совершенно новую валюту — криптовалюту, которая будет подкреплена золотом.После этого события доллар США должен умереть, а биткойн — взлететь до небес.

По мнению Кийосаки, наибольшую ценность в следующем году будут представлять драгоценные металлы, а доллар США — опора мировой экономики — превратится в мусор.



В начале текущего года писатель уже выдавал личные прогнозы. Например, в апреле он называл привычные валюты мусором и призывал вкладываться в биткойн и золото.



Биткойн с начала 2023 года немного реабилитировался после прошлогоднего падения. Сейчас он торгуется в диапазоне $30-31 тысяч.