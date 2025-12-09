Top.Mail.Ru

Roblox запрещён, дети в отчаянии — плачут в тиктоке, жалуются Мизулиной и дошли до Кремля

Александр

Иллюстрация freepik

Блокировка игровой платформы Roblox вызвала волну эмоциональной реакции среди детей и подростков в России. Социальная сеть TikTok заполнена роликами, в которых юные геймеры плачут, прощаются со своими аккаунтами и просят вернуть игру. Под этими роликами десятки тысяч комментариев с выражением поддержки, растерянности и негодования.

Взрослые пользователи также разделяют чувства детей, признаваясь, что Roblox был для них способом расслабиться после работы. «Мне 21, я тоже расстроилась, после работы было в кайф там время убить, а теперь что делать», — пишет одна из пользовательниц. Многие вступаются за детей, критикуя тех, кто радуется блокировке, и отмечая, что для многих это была самая любимая игра.

Встречаются крайне резкие комментарии (вреде желания покинуть страну) и саркастические «благодарности» Роскомнадзору за «подарок перед Новым годом». Некоторые пользователи выражают надежду на то, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сможет помочь со снятием ограничений с игры. Другие сообщают, что уже нашли способы обхода блокировки, но при этом сочувствуют маленьким детям, у которых нет возможности это сделать.

В Кремле подтвердили, что получили множество детских обращений по поводу блокировки Roblox. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что дети действительно активно пишут на эту тему, однако опроверг информацию о массовых заявлениях о желании уехать из России, которую ранее озвучивала Мизулина. Эксперты игровой индустрии указывают, что создать отечественную альтернативу такой масштабной платформе, как Roblox, крайне сложная и дорогая задача, результат которой не гарантирован. Тем временем для миллионов юных пользователей блокировка стала личной потерей.

«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут. Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует», — сказал Дмитрий Песков.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в России после мониторинга контента. Регулятор выявил массовое распространение на этой платформе материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к совершению насильственных противоправных действий, а также пропаганду ЛГБТ*. Кроме того, Роскомнадзор указывал на другую серьёзную проблему: популярность игры среди педофилов, которые используют её чаты для знакомства с несовершеннолетними с последующим переносом общения в реальную жизнь.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена
1
