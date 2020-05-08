Робот Spot от компании Boston Dynamics с момента коммерческого запуска получил довольно широкое применение в различных отраслях, начиная со строительной, заканчивая медицинской. В прошлом месяце производитель рассказал о том, что сотрудничает с бостонскими больницами, которые используют робота для удаленного посещения заболевших коронавирусом COVID-19.



Глобальная пандемия открыла для четвероного Spot новые сферы применения. Власти Сингапура планируют использовать робота для патрулирования парка и поощрения социального дистанцирования между гражданами. Пилотная программа стартует уже сегодня и продлится в течение двух недель.



Управляться Spot будет удаленным оператором. Для пилотного проекта был выбран парк Бишан-Анг Мо Кио. Робот будет использовать заранее заготовленные записанные фразы для поощрения социального дистанцирования. На платформе Spot имеются камеры, которые будут использоваться для поиска скопления людей. Правительство Сингапура подчеркивает, что они не будут использовать их для отслеживания лиц и сбора личных данных.



«Spot оснащен датчиками безопасности для обнаружения объектов и людей на своем пути. Он использует специальные алгоритмы обнаружения в пределах 1 метра, чтобы избежать столкновения. Во время испытаний робот будет сопровождаться по крайней мере одним офицером полиции», — сообщают власти Сингапура.





