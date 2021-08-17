Atlas

Компания Boston Dynamics представила новое видео, в котором роботы Atlas бегают и прыгают по поверхностям с разным уровнем и наклоном. А еще они делают сальто назад.

В описании к ролику говорится, что «Паркур» — идеальная песочница для команды разработчиков Atlas. Там можно экспериментировать с различным поведением. На видео роботы демонстрируют атлетику, поддерживая равновесие с помощью различных действий.



Создатели Atlas таким образом стараются продемонстрировать роботов на пределе возможностей. Напомним, компанию Boston Dynamics приобрел южнокорейский автопроизводитель Hyundai.


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