Rockstar назвала дату выхода GTA 6

Разработчики популярной игры официально прокомментировали сроки ее релиза. Это произошло в финансовом отчете компании Rockstar для инвесторов.Как пишут Cybersport, бренд не планирует переносить выход Grand Theft Auto VI — релиз состоится 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а для ПК будет позже. Издательство Take-Two ожидает получить прибыль в размере $7,9-8,1 млрд. Глава компании Штраус Зельник уточнил, что начало маркетинговой кампании стоит ожидать летом.Ранее он также разъяснял, почему версия для ПК выходит позже, чем консольная. Он назвал консольную аудиторию «ключевой» и «ядром» для бренда и подчеркнул, что компания всегда ориентировалась прежде всего на нее.