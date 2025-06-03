«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются

Александр


Возродившийся с новой командой «Рокетбанк» раскрыл условия обслуживания. Судя по отзывам в телеграм-канале проекта, его потенциальные клиенты ожидали вовсе не такое.

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Условия по дебетовой карте «Рокет» следующие:

  • Выпуск и доставка карты — бесплатно
  • Начисление на остаток — 0% годовых
  • Кэшбэк — 1,5% на все покупки за исключением некоторых категорий
  • Комиссия за обслуживание — 300 рублей в месяц (подписка «Рокет Пасс»)
  • Выпуск третьей и более карты в течение календарного года — по 500 рублей за карту
  • Переводы на свои счета в других банках через СБП — до 30 млн рублей в месяц бесплатно, при превышении комиссия 0,5%, но не более 1500 р.
  • Прочие переводы — до 100 000 р. бесплатно, при превышении комиссия 0,5% или 1% в зависимости от вида перевода

Новым клиентам предоставляется 90 дней бесплатного обслуживания, а по окончании этого периода для них действуют стандартные условия, то есть комиссия 300 рублей в месяц.

Кэшбэк начисляется не деньгами, а баллами, которые называются «рокетсы» и конвертируются в рубли по курсу один к одному. Их можно тратить внутри приложения «Рокетбанка» на покупку скидочных промокодов и товаров в интегрированном маркетплейсе, а также на временное увеличение кэшбэка. Использовать их можно только при условии оплаты подписки «Рокет Пасс», а если у клиента не  хватило баланса на карте для списания платы за обслуживание, баллы аннулируются.

Карты доставляются только в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. Жителям других населённых пунктов предлагается съездить в один из этих городов за картой самостоятельно. Доставки почтой или курьерской службой не предусмотрено.



Многих людей, которые ожидали перезапуска хипстерского банка с лояльным отношением к клиентам, такие условия не устроили, о чём они сообщают в телеграм-канале «Рокетбанка» (уже более 2,3 тыс. сообщений к моменту написания заметки). Некоторые из них уже оформили предзаказ карт, а теперь пытаются узнать, как отменить его, чтобы не получать карту. И действительно, у многих банков гораздо более привлекательные условия: бесплатное обслуживание, проценты на остаток, накопительный счёт и повышенный кэшбэк в выбранных категориях настоящими деньгами, а не «фантиками» (иногда до 100%, хотя и с небольшой суммой возврата за конкретные товары).
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Комментарии

tellurian
+2414
tellurian
Как можно было заказывать то, не знаю что? Кот в мешке.
Это не на айфон и приставку предзаказ.
час назад в 15:56
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YABLOKOFON
+286
YABLOKOFON
Зачем раскопали труп? Закопайте обратно
час назад в 16:16
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