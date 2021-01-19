«Всё началось в 2013-м с идеи сделать банк с человеческим лицом. А дальше вы знаете: служба поддержки, которая сразу полюбилась клиентам, удобное приложение с огромным количеством фич и уникальных продуктов, веб-банк, собственный мерч, разработка игр, самые живые соцсети во всём интернете и самые преданные клиенты!



Мы разыграли тысячи пар Рокетносков, футболок из Хипстериады, сотни Рокетпледов, десятки айфонов, макбуков, приставок, поездок на фестивали и кучу других призов. Была Тесла. И даже спутник. Это было классное время, полное любви, творчества и безумия.⠀



Были взлёты и падения. А потом опять взлёты. И падения... И снова взлёты! Ну, вы поняли.⠀



Мы росли и старались не потерять главное — персональный подход к клиенту. Заботились о вас, всегда помогали выбрать кино или сериал, если стало грустно пятничным вечером. Смотрели фотки ваших питомцев и умилялись всем офисом. Скидывали мемы и даже отвечали на банковские вопросы. Мы делали всё и немножко больше.⠀



И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать!», — «Рокетбанк».







«Рокетбанк» объявил о своём окончательном закрытии и поблагодарил клиентов, которые всё это время «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего». К этому шло с прошлого года.Напомним, в марте 2020 года компания Qiwi, которой принадлежит «Рокетбанк», объявила о закрытии проекта. После этого была прекращена программа лояльности и закрыты бесплатные тарифы. Это было сделано для того, чтобы клиенты самостоятельно ушли в другие банки. В одном из интерьвю глава Qiwi Борис Ким рассказал, что «Рокетбанк» оказался убыточен и вывести его на прыбыль оказалось невозможным.Стоит отметить, что «Рокетбанк» был одним из первых приложений с удобным интерфейсом, отзывчивым сервисом и интересной программой лояльности в банковской сфере. Возможно, благодаря этому финтех-стартапу сейчас клиенты крупных банков выглядят так, какими мы их уже привыкли видеть.