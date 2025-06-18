Росфинмониторинг начал блокировать даже небольшие переводы между людьми без решения суда



Росфинмониторинг получил полномочия моментальной блокировки перевода, который посчитается подозрительным. О поправках в рамках закона № 522-ФЗ от 28 декабря 2024 года пишет РБК.

Согласно источнику, с 1 июня 2025 года банки могут заблокировать абсолютно любой перевод между гражданами, даже если его сумма будет небольшой. Это произойдет, если транзакция посчитается подозрительной: Согласно источнику, с 1 июня 2025 года банки могут заблокировать абсолютно любой перевод между гражданами, даже если его сумма будет небольшой. Это произойдет, если транзакция посчитается подозрительной: Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда, если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма», — сенатор Ольга Епифанова.



Как объясняет РБК, заблокировать теперь могут даже вполне законное зачисление на карту или счет, если банку или Росфинмониторингу оно покажется подозрительным. Обычно таковыми считаются «частые мелкие переводы, переводы от различных лиц без объяснений, возврат долга без подтверждающих документов, а также нестандартные траты».



Если перевод приостановлен, гражданин будет оповещен в тот же день, а причины приостановки Росфинмониторинг должен будет назвать в течение 3 рабочих дней при обращении (не автоматически). Чтобы избежать задержек, сенатор советует заранее держать наготове документы, которые подтверждают законность каждого перевода — при остановке перевода нужно сразу их предоставить. В крайнем случае перевод может быть заблокирован на 30 дней, а обжаловать это решение нужно будет через суд или в ЦБ РФ.



Профессор Высшей школы экономики Вадим Виноградов объяснил РБК, что «автоматизированные системы финансовых организаций анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним». Издание отмечает, что подозрительными будут фразы, подразумевающие «серую» оплату услуг типа «оплата по договору», «возврат долга», «за квартиру», «арендная плата».