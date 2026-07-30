Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес создателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга сегодня, 30 июля 2026 года.
Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание. Также людям и организациям, попавшим в этот перечень, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Переводы на личные счета Дурова теперь будут считаться финансированием терроризма.
Напомним, что в минувшую среду ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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