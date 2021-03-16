Twitter

Роскомнадзор заявил о готовности заблокировать Twitter, если в течение месяца сервис не исполнит требование об удалении противоправной информации. Сейчас российские провайдеры замедляют доступ пользователей к этому ресурсу (приблизительно до 128 кбит/с). Этого достаточно для быстрой загрузки текстового контента, фотографии загружаются очень медленно, а тяжёлый контент, вроде видео и анимации, вообще может не воспроизводиться.

С 2017 года, по данным ведомства, Twitter не удалил в общей сложности 2862 материала, признанного незаконным на территории РФ. В это число входят:

  • 2336 материалов про способы совершения самоубийств и с призывами к совершению самоубийства
  • 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних
  • 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков

Статья 13.41 КоАП РФ «О нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту» предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. При выявлении повторного нарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной пятой части от годовой выручки компании (в случае с Twitter это несколько десятков миллионов долларов). Ресурс также может быть заблокирован во внесудебном порядке.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что под блокировку могут попасть и другие иностранные интернет-сервисы, включая Facebook, Instagram и YouTube. Такая мера будет применена к ним, если они продолжат игнорировать требования об удалении незаконного контента.

Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требование Роскомнадзора, что мы пойдем также и по линии технической. Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по Twitter, меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы.


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Источник:

Meduza Meduza

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