2336 материалов про способы совершения самоубийств и с призывами к совершению самоубийства

352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних

174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков

Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требование Роскомнадзора, что мы пойдем также и по линии технической. Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по Twitter, меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы.







Роскомнадзор заявил о готовности заблокировать Twitter, если в течение месяца сервис не исполнит требование об удалении противоправной информации. Сейчас российские провайдеры замедляют доступ пользователей к этому ресурсу (приблизительно до 128 кбит/с). Этого достаточно для быстрой загрузки текстового контента, фотографии загружаются очень медленно, а тяжёлый контент, вроде видео и анимации, вообще может не воспроизводиться.С 2017 года, по данным ведомства, Twitter не удалил в общей сложности 2862 материала, признанного незаконным на территории РФ. В это число входят:Статья 13.41 КоАП РФ «О нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту» предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. При выявлении повторного нарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной пятой части от годовой выручки компании (в случае с Twitter это несколько десятков миллионов долларов). Ресурс также может быть заблокирован во внесудебном порядке.Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что под блокировку могут попасть и другие иностранные интернет-сервисы, включая Facebook, Instagram и YouTube. Такая мера будет применена к ним, если они продолжат игнорировать требования об удалении незаконного контента.