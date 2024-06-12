Роскомнадзор готовит удар по самому чувствительному месту телефонных мошенников



Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки всех звонков из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ».







Согласно источнику, ведомство рассказало о многократном росте мошеннических звонков, которые совершаются из-за границы, в частности, из стран ближнего зарубежья. Чтобы нанести значительный удар по разводилам, Роскомнадзор рассматривает вариант блокировки вообще всех зарубежных звонков по умолчанию.





«Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», — РКН.



Проект предполагает, что абонент российского сотового оператора получит возможность выбрать, хочет ли он получать звонки из-за границы, а также разрешить такие звонки только от своих контактов. Если человек не сделал никакого выбора, все зарубежные входящие будут по умолчанию считаться для него нежелательными и блокироваться. Всё это пока находится на уровне инициативы, но вполне может быть принято в ближайшее время.