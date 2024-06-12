ПМЭФ 2024

Роскомнадзор готовит удар по самому чувствительному месту телефонных мошенников

Олег

РКН


Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки всех звонков из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, ведомство рассказало о многократном росте мошеннических звонков, которые совершаются из-за границы, в частности, из стран ближнего зарубежья. Чтобы нанести значительный удар по разводилам, Роскомнадзор рассматривает вариант блокировки вообще всех зарубежных звонков по умолчанию.

«Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов», — РКН. 

Проект предполагает, что абонент российского сотового оператора получит возможность выбрать, хочет ли он получать звонки из-за границы, а также разрешить такие звонки только от своих контактов. Если человек не сделал никакого выбора, все зарубежные входящие будут по умолчанию считаться для него нежелательными и блокироваться. Всё это пока находится на уровне инициативы, но вполне может быть принято в ближайшее время. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+162
horizon
Хороший и правильный закон, будем надеяться что работать он будет....
Сегодня в 17:32
#
tellurian
+1439
tellurian horizon
Не очень правильный. Мне по работе часто звонят с иностранных номеров.
Главное, это не решение. Жулики легко обойдут это правило, а простым пользователям создаст лишние проблемы.
час назад в 19:58
#
Mers
+5181
Mers
Ну вот мне постоянно звонят разводилы от российских операторов. Тут как быть?😕
Сегодня в 17:42
#
YABLOKOFON
+205
YABLOKOFON
Только мошенники звонят не из заграницы в основном, помянем системы авторизации по телефонам из других стран, смс давно нормально не приходят теперь и последние 4 цифры звонившего номера телефона ты не узнаешь. Кайф
Сегодня в 17:44
#
+162
horizon YABLOKOFON
Моим знакомым не раз звонили разводилы с Украины.....
Сегодня в 18:08
#
tellurian
+1439
tellurian horizon
Звонят с российских номеров. Сейчас через интернет не проблема подмену сделать.
час назад в 19:57
#
+125
lokky
Роскомпозор продолжает бредить
час назад в 20:40
#