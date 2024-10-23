Роскомнадзор готовится прикрыть самую доступную связь. Все ради россиян

Артем
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Речь идет о звонках через мессенджеры. Это поможет уберечь граждан от телефонных мошенников.

Глава РКН Андрей Липатов сообщил, что ведомство может разработать ряд требований к иностранным мессенджерам. Если требования не будут выполнены, звонки просто перестанут проходить, при этом программа продолжит работать. 

«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки. [...] Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — уточняет Липатов.

Стоит отметить, что подобный «жесткий вариант» рассматривается, как одна из предложенных мер. 

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Звонки внутри мессенджеров — одна из самых популярных и выгодных опций. По сути, абонент может вовсе не пользоваться услугами мобильной связи и оплачивать только интернет, оставаясь на связи по WhatsApp, Telegram или Viber.
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Источник:
РБК
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Комментарии

Bor™
+643
Bor™
Снес вайбер — мошенники исчезли. С другими мессенджерами проблем нет.
Сегодня в 00:36
#
EDD
+400
EDD
Как же им понравилось под этим соусом "всё ради россиян" творить всякую дичь. У кого мозгов нет, те и без мессенджеров попадутся на удочку мошенников.
Сегодня в 01:44
#
GSmirnov
+590
GSmirnov
"мобильной связи и jgkfxbdfnm только на интернет" — ну хотя бы сделайте вид что перечитываете тот мусор что пишите.
Сегодня в 01:50
#
0
iPhenomenon GSmirnov
Да, тоже прочитал и поржал 😁
Сегодня в 01:54
#
YABLOKOFON
+313
YABLOKOFON
У Меня 99% спама все еще на звонки по сотовой сети и смс, они там опять от реальности оторвались какие звонки? Вам кто то звонил и предлагал взять кредит по вацапу? Один раз мошенники позвонили хотели «данные по симке мне обновить через госуслуги» видимо власти хотят слушать все разговоры и ловить неугодных по другому в этой стране не бывает
Сегодня в 03:57
#
Tigrolik
+752
Tigrolik
Так в настройках есть запрет звонков. Хоть только не из контактов, хоть вообще всех.
Сегодня в 04:54
#
EDD
+400
EDD Tigrolik
Вот вот. А ещё есть удобные ассистенты (я например пользуюсь Тинькофф), которые и ответят за тебя, и поговорят, и нахрен пошлют, если надо. А тебе потом просто останется их занимательный диалог прочитать или прослушать, и перезвонить, если звонок действительно важный. Так что проблема высосана из пальца. Или из чего они там весь этот бред сосут.
Сегодня в 06:29
#
+4
pvg2016
Здесь всё довольно просто. Золотая мечта всех операторов, особенно предоставляющих телефонию традиционным способом "по проводам". Весь трафик с баблом вернется. В этом главный смысл предложения! Всё остальное пустой звон.
Сегодня в 06:12
#
tellurian
+1967
tellurian
Они спросил самих россиян?
Не поддерживаю эту инициативу.
Сегодня в 07:04
#
tellurian
+1967
tellurian
Сегодня ночью ютуб стал работать просто так. Хотя саммит БРИКС в Казани, не связаны ли эти события? 🤔
Сегодня в 07:05
#

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