Роскомнадзор готовится прикрыть самую доступную связь. Все ради россиян

«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки. [...] Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — уточняет Липатов.

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Речь идет о звонках через мессенджеры. Это поможет уберечь граждан от телефонных мошенников.Глава РКН Андрей Липатов сообщил, что ведомство может разработать ряд требований к иностранным мессенджерам. Если требования не будут выполнены, звонки просто перестанут проходить, при этом программа продолжит работать.Стоит отметить, что подобный «жесткий вариант» рассматривается, как одна из предложенных мер.Звонки внутри мессенджеров — одна из самых популярных и выгодных опций. По сути, абонент может вовсе не пользоваться услугами мобильной связи и оплачивать только интернет, оставаясь на связи по WhatsApp, Telegram или Viber.