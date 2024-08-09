Роскомнадзор ищет серверы YouTube. Догадайтесь, зачем

Александр


Как пишет «Коммерсантъ», российские операторы связи получили от Роскомнадзора требование сообщить о наличии у них кэширующих серверов Google (Google Global Cache или GGC). На этих серверах хранятся видеоролики с YouTube, фотографии и видео из «Google Фото», документы из «Google Диска» и другие данные для быстрого доступа с территории РФ и соседних государств.

Google размещает свои сервера в разных странах мира, чтобы ускорить пользователям доступ к данным — файлы загружаются не из-за рубежа, а с оборудования, находящегося у ближайшего провайдера. В России, по разным оценкам, размещено от полутора до двух тысяч GGC-серверов, но где они находятся, российским властям неизвестно. Дело в том, что компания Google заключала договоры с многочисленными провайдерами напрямую, минуя Роскомнадзор, Минкомсвязи и другие надзорные ведомства. При этом специалисты Google самостоятельно занимались ремонтом и модернизацией этих серверов, но с весны 2022 года у компании пропала такая возможность. По оценкам экспертов, оборудование деградировало за это время незначительно — на 1-2% (в основном из-за выхода из строя небольшой части накопителей).

Роскомнадзор интересуется IP-адресами серверов Google, а также сведениями об их географическом расположении. При этом ведомство не раскрывает, для чего ему нужна эта информация. Эксперты полагают, что Роскомнадзор может взять серверы под свой прямой контроль — отключит их или установит на них оборудование для фильтрации и замедления трафика, что позволит заблокировать сервисы Google, включая YouTube, или замедлять доступ к ним в РФ.

Формально YouTube не включён в перечень заблокированных интернет-ресурсов, однако последние несколько недель его регулярно штормит — видео загружаются крайне медленно или вообще не загружаются даже статичные превью-миниатюры роликов. Роскомнадзор никак публично не обозначал свою причастность к замедлению или блокировке YouTube,  однако 1 августа в его VK-паблике появилась публикация с рекомендацией переходить на отечественные видеоплатформы.

Ранее стало известно, что судебные приставы хотят арестовать оставшееся в России оборудование Google для исполнения решения Арбитражного суда Москвы. Согласно этому решению, Google обязана вернуть своей дочерней организации ООО «Гугл» 10 млрд рублей, которые были выплачены в качестве дивидендов. В настоящее время неясен правовой статус серверов Google: они могут находиться как в собственности операторов связи, так и арендоваться ими, поэтому конфискация может оказаться затруднительной.

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Комментарии

Dmitriy
+1086
Dmitriy
Началась охота на ведьм. Ща хватит ума всех провайдеров, у которых кто-то что-то видел обвинить в пособничестве терроризму и законно отжать их бизнес...
час назад в 14:04
#
fly666666
+527
fly666666
А если найду?
часов назад в 14:29
#
Mers
+5245
Mers
Маразм крепчал.
57 минут назад
#
tellurian
+1640
tellurian
Трафик пустить мимо них :)
56 минут назад
#
+456
den3221
А на каком основании!) Они же ничего не блокируют?)
44 минуты назад
#
+941
hate_u
«Догадайтесь, зачем»
Будут публично сжигать на кострах ?
43 минуты назад
#
YABLOKOFON
+282
YABLOKOFON
Страна не пуганных идиотов
35 минут назад
#
Lord
+627
Lord
Было ваше, стало наше.
13 минут назад
#