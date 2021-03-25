





Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором объясняет принципы работы Единой информационной системы (ЕИС). Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», в соответствии с которым с 1 июля операторы не могут собирать информацию о пользователях без их согласия. Площадки должны будут обеспечить гражданам выбор, какие данные о них можно собирать и обрабатывать. Использовать для этого они могут или собственные средства, завязанные на проверку данных через Госуслуги, или ЕИС Роскомнадзора.В перечень собираемых данных входят ФИО, данные паспорта, адрес регистрации, электронная почта и номер телефона. Автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин, поясняет, что собирать вышеуказанные данные нужно будет только с новых пользователей сервисов, штраф в случае несоблюдения правила — 100 тысяч рублей.Гендиректор сервиса знакомств Mamba Андрей Бронецкий считает, что соцсети вряд ли будут использовать ЕИС Роскомнадзора для регистрации новых пользователей, которые, «возможно, будут с опасением смотреть на предложение предоставить паспортные данные». Представитель «Авито» также считает, что каждый сервис будет самостоятельно прорабатывать механизм реализации новых норм.Эксперты настороженно относятся к новому проекту: «Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу», — считает эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк. Они также добавляют, что не уверены в способности ЕИС безопасно хранить данные и считают, что есть риск утечки информации.