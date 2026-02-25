Top.Mail.Ru

Роскомнадзор наказал Google за VPN-приложения в «Play Маркете»

Александр

Фото freepik

Таганский районный суд Москвы принял решение о привлечении компании Google LLC к административной ответственности. Всего было рассмотрено шесть протоколов, общая сумма назначенных штрафов составила 22 миллиона 800 тысяч рублей.

Основанием для разбирательства стало распространение через магазин приложений «Google Play Маркет» сервисов VPN. Роскомнадзор ранее направил компании предостережения с требованием удалить ссылки на эти приложения. В ведомстве сочли, что такие материалы подлежат ограничению на территории России, а поскольку требования регулятора были проигнорированы, дела передали в суд. Представитель Google на заседание не явился, дела были рассмотрены без него.  Основанием для штрафа стала норма, предусмотренная частью 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Она предусматривает наказание за неисполнение обязанности по удалению информации или интернет-страницы, если такая обязанность установлена законодательством.

С 1 марта 2024 года, в России вступили в силу поправки, запрещающие рекламу и популяризацию средств обхода блокировок. К таким средствам относятся и VPN-сервисы, если они не подключены к государственной информационной системе и позволяют получить доступ к запрещённым сайтам.

