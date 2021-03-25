Роскомнадзор не станет обязывать соцсети и мессенджеры собирать у своих пользователей паспортные данные и адреса проживания. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.
Во вторник был опубликован проект приказа Роскомнадзора, где указано, что граждане РФ смогут регистрироваться в соцсетях с помощью Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что должно упростить контроль граждан за использованием их персональных данных. В проекте предлагалось передавать соцсетям целый ряд сведений, в том числе ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.
Представитель Роскомнадзора признал, что указанный в первоначальной версии приказа набор данных является избыточным, а пользователи смогут передавать соцсетям лишь часть данных, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом пользователь сможет самостоятельно контролировать, какие данные предоставлены тому или иному сервису.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что проект приказа устанавливает порядок регистрации в информационной системе и регламентирует порядок взаимодействия с оператором персональных данных. Использование системы для предоставления согласия не является обязательным и не требуется для регистрации в соцсетях и мессенджерах.
ЕСИА уже используется в России для получения различных услуг в электронном виде. Для регистрации в этой системе необходимы ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и номер СНИЛС. Приказ Роскомнадзора будет нацелен на то, чтобы пользователи интернет-сервисов были защищены от бесконтрольного использования их персональных данных.
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