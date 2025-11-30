Роскомнадзор обратил особое внимание на Roblox и его пользователей

Фото: Unsplash
Власти РФ настороженно относятся к платформе Roblox из-за поведения некоторых ее завсегдатаев. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, Роскомнадзор получает множество сообщений о «деструктивном поведении игроков» на платформе Roblox, там создаются «условия и предпосылки для совершения противоправных действий». В частности, в игровом пространстве обнаруживается много «неподобающего контента», который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей».
Чуть ранее мы рассказывали, как девочка из Питера убила свою мать, отрепетировав преступление в Roblox. А еще РКН фиксирует случаи буллинга в играх, также с детями там общаются педофилы. РКН делает вывод, что система модерации Roblox неспособна «обеспечить стопроцентную безопасность» материалов, появляющихся на платформе.
Ведомство сообщает, что с 2019 года неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Руководство платформы пока никак не комментировало претензии.