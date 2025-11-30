Top.Mail.Ru

Роскомнадзор обратил особое внимание на Roblox и его пользователей

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Власти РФ настороженно относятся к платформе Roblox из-за поведения некоторых ее завсегдатаев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, Роскомнадзор получает множество сообщений о «деструктивном поведении игроков» на платформе Roblox, там создаются «условия и предпосылки для совершения противоправных действий». В частности, в игровом пространстве обнаруживается много «неподобающего контента», который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей».

Чуть ранее мы рассказывали, как девочка из Питера убила свою мать, отрепетировав преступление в Roblox. А еще РКН фиксирует случаи буллинга в играх, также с детями там общаются педофилы. РКН делает вывод, что система модерации Roblox неспособна «обеспечить стопроцентную безопасность» материалов, появляющихся на платформе.

Ведомство сообщает, что с 2019 года неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам. Руководство платформы пока никак не комментировало претензии. 

1
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

Вася Вотафаков
+6494
Вася Вотафаков
Дети становятся дебилами из-за этой игры. Ее надо запретить на территории РФ.
Сегодня в 18:47
#
+765
jkttim tellurian
А вот и нет.
11 минут назад
#