Роскомнадзор обвинил Telegram в утечке персональных данных жителей России

Роскомнадзор выдвинул новую претензию к администрации мессенджера Telegram, связанную с распространением персональных данных россиян. В ведомстве заявили, что платформа создала и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам так «интернет-пробива» незаконно распространять личную информацию граждан, в том числе в форме удобного досье на человека. По мнению регулятора, Telegram должен самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных и исключить возможность поиска и использования подобных сервисов.

В Роскомнадзоре отметили, что администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов пробива. В 2026 году по требованию ведомства еженедельно блокируется до ста таких ресурсов. Несмотря на усилия, ситуация кардинально не меняется, поскольку на смену удалённым приходят новые боты, позволяющие найти персональные данные россиян и информацию об их активности в социальных сетях, имея номер телефона или фамилию, имя и отчество человека. По данным сервиса разведки утечек DLBI, активность таких ботов-пробивщиков фактически уничтожила открытый чёрный рынок утекших данных в России, поскольку они выкупают наиболее ценные базы на эксклюзивных условиях, а их использование обходится очень дёшево.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что Telegram следует прекратить предоставлять мошенническим сервисам инфраструктуру доступа к украденной личной информации. Ведомство ожидает от администрации мессенджера решительных действий по пресечению распространения персональных данных граждан России, а не просто точечного удаления отдельных ботов. Претензии к Telegram по поводу ботов-пробивщиков стали дополнительным основанием для ограничения его работы в России. Летом 2025 года в нём ограничили возможность совершать аудио- и видеозвонки, а в феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедление обмена крупными файлами.

