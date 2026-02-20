Роскомнадзор обвинил Telegram в утечке персональных данных жителей России

Фото freepik
Роскомнадзор выдвинул новую претензию к администрации мессенджера Telegram, связанную с распространением персональных данных россиян. В ведомстве заявили, что платформа создала и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам так «интернет-пробива» незаконно распространять личную информацию граждан, в том числе в форме удобного досье на человека. По мнению регулятора, Telegram должен самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных и исключить возможность поиска и использования подобных сервисов.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что Telegram следует прекратить предоставлять мошенническим сервисам инфраструктуру доступа к украденной личной информации. Ведомство ожидает от администрации мессенджера решительных действий по пресечению распространения персональных данных граждан России, а не просто точечного удаления отдельных ботов. Претензии к Telegram по поводу ботов-пробивщиков стали дополнительным основанием для ограничения его работы в России. Летом 2025 года в нём ограничили возможность совершать аудио- и видеозвонки, а в феврале 2026 года Роскомнадзор начал замедление обмена крупными файлами.