

Роскомнадзор разослал популярным онлайн-кинотеатрам письмо с предупреждением о противодействии пропаганды наркотиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей видеосервисов.



Согласно источнику, предупреждения получили наиболее крупные участники рынка онлайн-контента: «Кинопоиск», ivi, Okko, Megogo и Start. В письме ведомство напомнило сервисам о том, что в России запрещено распространение информации о наркотиках — об их употреблении, изготовлении и распространении. Документ подписан Вадимом Субботиным, заместителем руководителя Роскомнадзора — он также подтвердил сведения о письме.



Сейчас Роскомнадзор будет ждать, что видеосервисы сами найдут и удалят из открытого доступа тот контент, который подпадает под норматив о распространении запрещенной информации.



«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — Вадим Субботин





Последнее предупреждение Роскомнадзор обосновал «участившимися обращениями граждан», которые недовольны наличием в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов, культивирующих тему наркотиков. Субботин говорит, что если Поскольку сцены употребления наркотиков или упоминания о них есть в большинстве зарубежных и во многих российских фильмах и сериалах прошлых лет, под ограничение или блокировку могут попасть такие картины, как «Эйфория», «Криминальное чтиво», «Волк с Уолл-Стрит» и «Во все тяжкие» — к слову, в последнем тематика изготовления и употребления наркотиков практически является основой сюжета.Последнее предупреждение Роскомнадзор обосновал «участившимися обращениями граждан», которые недовольны наличием в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов, культивирующих тему наркотиков. Субботин говорит, что если видеосервисы сами не примут меры, то МВД будет проводить экспертизу по каждой спорной картине и принимать более жесткие меры как против самого фильма , так и против распространяющего его ресурса.





