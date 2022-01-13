Роскомнадзор разослал популярным онлайн-кинотеатрам письмо с предупреждением о противодействии пропаганды наркотиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей видеосервисов.
Согласно источнику, предупреждения получили наиболее крупные участники рынка онлайн-контента: «Кинопоиск», ivi, Okko, Megogo и Start. В письме ведомство напомнило сервисам о том, что в России запрещено распространение информации о наркотиках — об их употреблении, изготовлении и распространении. Документ подписан Вадимом Субботиным, заместителем руководителя Роскомнадзора — он также подтвердил сведения о письме.
Сейчас Роскомнадзор будет ждать, что видеосервисы сами найдут и удалят из открытого доступа тот контент, который подпадает под норматив о распространении запрещенной информации.
«Фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны маркироваться 18+. Если же в видеоконтенте будет содержаться информация о способах изготовления, местах культивирования наркотических средств и т. д., видеосервисам необходимо принять к нему меры, чтобы эта информация была недоступна. Любым способом, который сочтут возможным они сами», — Вадим Субботин
Поскольку сцены употребления наркотиков или упоминания о них есть в большинстве зарубежных и во многих российских фильмах и сериалах прошлых лет, под ограничение или блокировку могут попасть такие картины, как «Эйфория», «Криминальное чтиво», «Волк с Уолл-Стрит» и «Во все тяжкие» — к слову, в последнем тематика изготовления и употребления наркотиков практически является основой сюжета.
Последнее предупреждение Роскомнадзор обосновал «участившимися обращениями граждан», которые недовольны наличием в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов, культивирующих тему наркотиков. Субботин говорит, что если видеосервисы сами не примут меры, то МВД будет проводить экспертизу по каждой спорной картине и принимать более жесткие меры как против самого фильма, так и против распространяющего его ресурса.
Последнее предупреждение Роскомнадзор обосновал «участившимися обращениями граждан», которые недовольны наличием в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов, культивирующих тему наркотиков. Субботин говорит, что если видеосервисы сами не примут меры, то МВД будет проводить экспертизу по каждой спорной картине и принимать более жесткие меры как против самого фильма, так и против распространяющего его ресурса.
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Источник:
Во власти сидят более тупые бюрократы, нежели были в ссср.
Интерес просмотра кино снижается.
Был тут на днях в кино, и там была сцена с сигаретой, саму сигарету замылили, но дым шёл. Выглядело всё это комично.
Теперь и в кино не сходить, ибо цензура.
Я против, чтобы за меня решали что смотреть и как!