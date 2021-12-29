



Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Теперь к его локализованному варианту предъявлены особенные требования.



Netflix должен будет в течение двух месяцев открыть в России местное представительство, которое будет отвечать за работу сервиса в нашей стране. При этом доля иностранного участия в созданном юрлице не может превышать 20%.



Кроме того, Netflix должен исполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации» и организовать показ трансляций двадцати федеральных каналов первого и второго мультиплекса. Он не может брать с пользователей деньги за просмотр этих телеканалов и вносить в трансляции изменения (например, вставлять собственную рекламу).



Не исключено, что вслед за Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов попадут Apple TV+, Google Play и другие иностранные платформы, и к ним будут предъявлены те же требования.







