Роскомнадзор подтвердил блокировку Telegram и рассказал, когда она будет снята





Роскомнадзор Роскомнадзор признал ограничительные меры, введённые в отношении мессенджера Telegram. Также ведомство обозначило причину своих действий. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Как публично сообщалось ещё в августе 2025 года, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — заявили в Роскомнадзоре.

Причиной названо нарушение российских законов. Законодательство требует хранения данных россиян на серверах в России, открытия локального представительства, пресечения мошенничества и экстремизма, оперативного удаления контента по требованию госорганов. При этом ведомство готово снять ограничения, если Telegram устранит нарушения и начнёт сотрудничать с российскими властями.