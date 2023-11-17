Роскомнадзор получил права на новый этап борьбы с VPN



Роскомнадзор получил полномочия бороться с сайтами, распространяющими информацию о VPN. Об этом пишут «РИА Новости».



Согласно источнику, правительство наделило Роскомнадзор полномочиями вносить новую категорию сайтов в Единый реестр запрещенной информации. Нововведение коснется тех ресурсов, которые «содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов».







Помимо этого, в правилах для РКН появилась новая причина для блокировки: это случится, если сайт предоставляет «информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».



На сайте регулятора уже есть форма, которая позволяет посетителям отправить жалобу на тот или иной сайт, если он распространяет «запрещенку»: информацию о наркотиках, порнографию несовершеннолетних, способы суицида, информацию о дистанционной продаже алкоголя и информацию о VPN-сервисах.



Использование VPN в личных целях всё еще не карается законом, однако в ближайшее время любая информация или инструкция на эту тему может оказаться опасной для любых сайтов. Скорее всего, Роскомнадзор действует по старой русской пословице: с глаз долой — из сердца вон.