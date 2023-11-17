Роскомнадзор получил права на новый этап борьбы с VPN

Олег

VPN


Роскомнадзор получил полномочия бороться с сайтами, распространяющими информацию о VPN. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, правительство наделило Роскомнадзор полномочиями вносить новую категорию сайтов в Единый реестр запрещенной информации. Нововведение коснется тех ресурсов, которые «содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов».

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Помимо этого, в правилах для РКН появилась новая причина для блокировки: это случится, если сайт предоставляет «информацию о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

На сайте регулятора уже есть форма, которая позволяет посетителям отправить жалобу на тот или иной сайт, если он распространяет «запрещенку»: информацию о наркотиках, порнографию несовершеннолетних, способы суицида, информацию о дистанционной продаже алкоголя и информацию о VPN-сервисах. 

Использование VPN в личных целях всё еще не карается законом, однако в ближайшее время любая информация или инструкция на эту тему может оказаться опасной для любых сайтов. Скорее всего, Роскомнадзор действует по старой русской пословице: с глаз долой — из сердца вон. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+242
Дмитрий Могучев
Кто те люди которые будут жаловаться на сайт с информацией об обходе блокировок?
час назад в 23:33
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