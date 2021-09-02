



Роскомнадзор повторно потребовал, чтобы Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный». Такое требование уже поступало к компаниям ранее, но они его проигнорировали.



При отказе удалить это приложение Роскомнадзор будет считать, что Apple и Google вмешиваются в российские выборы. Это грозит компаниям серьёзными санкциями — штрафами, закрытием их российских представительств, признанием их российских сотрудников иностранными агентами или даже экстремистами и блокировкой их сервисов и сайтов на территории РФ.



В приложении «Навальный» размещаются статьи и видео команды Алексея Навального (сам он находится в заключении с момента возвращения в России из Германии, где он находился на лечении после отравления боевым ядом «Новичок»). Там же есть раздел «умного голосования», в котором в день выборов будут указаны кандидаты, за которых нужно проголосовать, чтобы как можно меньше членов «Единой России» смогли избраться в Госдуму и региональные парламенты. По российскому выборному законодательству агитация в день выборов запрещена — это так называемый день тишины, когда избирателям даётся время без информационного шума подумать над тем, кого они хотят избрать в качестве своих представителей во властных структурах.











