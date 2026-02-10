Роскомнадзор постепенно блокирует Telegram

Иллюстрация freepik
По сведениям источников РБК, Роскомнадзор начал применять меры по ограничению работы Telegram в России. Инициатива связана с неисполнением требований законодательства. В частности, речь идёт о недостаточно оперативной блокировке каналов и контента, к которым у российских чиновников есть претензии. В августе прошлого года под предлогом противодействия мошенникам были введены ограничения на звонки через Telegram, из-за чего в мессенджере стало невозможно пользоваться голосовой и видеосвязью.
Формально Telegram не заблокирован в РФ, а российское законодательство не предусматривает такой меры, как замедление интернет-ресурса. Ограничение работы Telegram осуществляется с помощью «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ), которые установлены у всех операторов связи, но управляются не ими, а Роскомнадзором. Это оборудование работает с технологиями глубокого анализа трафика, благодаря чему можно блокировать не весь ресурс целиком, а определённый вид трафика (например, звонки или передачу фотографий и видео), оставляя при этом возможность обмениваться текстовой информацией и смайликами.
Депутат Государственной думы Андрей Свинцов прокомментировал ситуацию. По его словам, Telegram взаимодействует с российскими регуляторами «через губу». Он подчеркнул, что компания должна соблюдать законы РФ, платить налоги и открыть местное представительство. Свинцов предположил, что вопрос о полной блокировке будет решаться в течение полугода.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский высказывался против блокировки Telegram. Он отмечал, что этот мессенджер является социальной сетью с большим количеством каналов, на которые подписаны десятки миллионов людей, а авторы этих каналов вложили немало средств и сил в их развитие.
Философ Александр Дугин прокомментировал замедление в своем телеграм-канале. «От Родины у нас секретов быть не должно», — написал он.
Роскомнадзор составил на Telegram восемь протоколов со штрафами на общую сумму до 64 миллионв рублей. Семь протоколов - за отказ удалить запрещённый контент, один — за неисполнение обязанностей владельца социальной сети. Их начнут рассматривать 10 февраля в Таганском суде Москвы.
Депутат Госдумы Евгений Попов в телеграм-канале сообщил, что тема блокировки Telegram не обсуждалась:
«Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим, ждем официальных заявлений Роскомнадзора».
Замедление Telegram — это часть борьбы с НАТО, а неудобства россияне могут и потерпеть, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулёв: «Защита информации — это составная часть борьбы между нами и НАТО. Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне. Но есть веление времени, угрозы и на них надо реагировать».